Congo-Brazzaville: Les conversations stratégiques de l'UCA s'ouvrent ce vendredi

L'association universitaire des connaissances africaines (UCA) dont la présentation officielle a eu lieu le 15 novembre dernier à Paris, organise, le 3 février au ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, les conversations stratégiques de l'UCA sous le thème « La pensée stratégique endogène africaine et la nationale stratégie : les nouveaux paradigmes d'émergence africaine ». La cérémonie d'ouverture sera présidée par le Premier ministre, Clément Mouamba.

Au programme, plusieurs intervenants éclaireront l'auditoire sur différents thèmes à savoir : le rôle de l'université congolaise dans la production des nouveaux paradigmes face à la mondialisation. Il sera développé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua ; présentation de la pensée stratégique endogène africaine et de la nationale stratégique par Patrice Passy, président de l'université des connaissances africaines, expert international externe au BIT ; les propositions de l'UCA pour l'émergence de la zone CEMAC : l'économie générale et institutionnelle, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire sera débattu par Roger Tsafack Nanfosso, président du comité scientifique de l'UCA, recteur de l'université de Dschang .

Autres thèmes au programme : institut africain d'études européennes : comment former des négociateurs rompus sur les questions euro-africaines ? celui-ci sera éclairé par Placide Mukwabuhika Mabaka, professeur de droit public des universités catholiques, faculté libre de droit. Tandis que la ministre de l'Economie forestière, du développement durable et de l'environnement, Rosalie Matondo interviendra sur : comment nourrir 2450 000 000 africains en 2050 ? outils, méthodes, enjeux et perspectives.

Signalons que l'université des connaissances africaines est une association apolitique ayant pour mission d'être un lieu de pollinisation mutuelle sur les questions relatives à la production de nouveaux paradigmes africains nés des dynamiques endogènes générées par la mondialisation que l'Afrique n'a pas orchestrée, mais subie.

Le mot de clôture sera prononcé par la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, Adelaïde Mougany.