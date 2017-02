Congo-Brazzaville: Réseaux sociaux - Conscientiser les Congolais pour un usage responsable et citoyen

L'année 2005 est largement dominée par la culture et le procès de l'affaire des disparus du beach.… Plus »

« D'autres gouvernements ont pris des mesures d'interdiction des communications par des réseaux sociaux pour des raisons de sécurité. Ne soyons pas complice des actes de déstabilisation de notre pays. Restons responsables et citoyens sur les réseaux sociaux », a-t- il- conclu.

« Plusieurs Congolais, en majorité des jeunes, utilisent les réseaux sociaux comme une mode, ils propagent des informations qui peuvent être fausses et même attentatoires à la vie privée des autres, et pour lesquelles, s'ils étaient interpellés, ne pouvaient en apporter la preuve et seraient passibles d'être condamnés par la justice », a estimé le ministre des Postes et Télécommunications.

« Les réseaux sociaux offrent des opportunités d'épanouissement de tout ordre à tous, et en particulier à notre jeunesse qui doit en faire une utilisation citoyenne et responsable », a souhaité le membre du gouvernement. Pour cela, Léon Juste Ibombo annonce le lancement d'une campagne citoyenne pour conscientiser les utilisateurs congolais.

