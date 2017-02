Congo-Brazzaville: Vie associative - Laurentine Milongo dresse le bilan de ses trois ans à la tête de la CAUPDC

L'année 2005 est largement dominée par la culture et le procès de l'affaire des disparus du beach.… Plus »

« Nous avons sonné dans la paix, les cloches du changement de la Constitution du 20 janvier 2002, et étions les premiers à lancer la campagne sur le changement de cette loi fondamentale à Kinkala et dans tout le département du Pool », a-t-elle souligné.

Regroupant plus d'une dizaine d'associations et Ong de la société civile, la Caupdc a, de 2014 à 2016, mené plusieurs actions de grande envergure sur l'échiquier politique national. Des actions qui, selon Laurentine Milongo, ont tant bien que mal, contribué symboliquement à la bonne marche de l'Etat et au développement du Congo.

