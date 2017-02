Congo-Brazzaville: Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2005 (56) suite du numéro précédent

L'année 2005 est largement dominée par la culture et le procès de l'affaire des disparus du beach. Du 9 au 16 juillet 2005, 5ème édition du Fespam (Festival panafricain de musique), sur trois sites : Brazzaville, Kinshasa et Pointe-Noire. L

e thème de cette cinquième édition est : « Héritage de la musique africaine dans les Amériques et les Caraïbes ». La cérémonie d'ouverture de cette édition se déroule au stade Félix Eboué, à Poto-Poto, en présence de Denis Sassou N'Guesso, le chef de l'Etat. Trois jours après cette manifestation festive, s'ouvre à Brazzaville, le 19 juillet 2005, le procès de l'affaire des disparus du beach devant la Cour criminelle de Brazzaville, dirigée par Charles-Emile Appesse, premier président de la Cour d'appel de Brazzaville. Sur quinze accusés qui comparaissent libres, trois n'ont pas répondu à l'appel. Débuté le 19 juillet 2005, le procès sur l'affaire des disparus du beach s'achève le 17 août de la même année. La Cour criminelle de Brazzaville acquitte, mercredi 17 août 2005, les quinze accusés poursuivis pour crime contre l'humanité dans cette affaire, et condamne l'État congolais à verser la somme de 10 millions aux ayants-droit de chaque disparu.

Le 11 octobre suivant, le « prix des cinq continents 2005 est décerné à l'écrivain congolais Alain Mabanckou pour son roman « Verre cassé ». Le 19 octobre, Roland-Roger Betou-Baucot s'éteint à Brazzaville à l'âge de 53 ans. Né le 2 février 1952 à Dolisie, il est membre du Conseil supérieur de la liberté de communication au moment de son décès. Presque un mois plus tard, le 25 octobre 2005, c'est au tour de Berthe Loudi de partir pour l'Orient éternel. Née en 1969, dans le district de Mossendjo, Berthe Loudi était une valeur montante de la chanson congolaise féminine. La mort, jamais ne cesse son œuvre de « fauchage ». Le 2 novembre, Wilson-Abel Ndessabeka, ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien sportif de haut niveau, décède. Né le 24 septembre 1946, à Libala, district de Mossaka dans le département de la Cuvette, était titulaire d'une licence en géographie. Le 8 novembre 2005, un autre politique quitte la terre des hommes. Guy-Joseph Banakissa, président du Parti national du Peuple congolais (Pnpc) meurt à Brazzaville à l'Hôpital militaire Pierre Mobengo. Joseph Ngassaki dit Zeus, à son tour la chronique funèbre. Ancien sociétaire du Cara (Club athlétique Renaissance Aiglons) et international congolais de Congo-sport puis de Diables Rouges. Zeus est né le 8 novembre 1941 à Brazzaville. Avec l'équipe nationale du Congo de football, en 1972, à Yaoundé, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Deux ans plus tard, en 1974, il gagne la Coupe d'Afrique des clubs champions avec son club, le Cara. Zeus ou Lénine est mort le 22 novembre 2005 au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (Chu).

La politique, au Congo, reprend toujours la vedette dans l'actualité. Bernard Bakana Kolélas bénéficie d'une loi d'amnistie, votée à l'unanimité en sa faveur, le 23 novembre, par l'Assemblée nationale. Il était condamné par contumace à la peine de mort, en mai 2000 pour « les crimes d'arrestation illégale, séquestration, viol et toutes autres violences et voies de fait ». Bernard Bakana est amnistié à la suite d'une décision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a initié une procédure d'amnistie en sa faveur. En effet, depuis la fin de la guerre (5 juin - 15 octobre 1997), Kolélas vit en exil. Après Abidjan, il s'est installé à Bamako au Mali. C'est dans cette ville que son épouse, Jacqueline Kolélas décède à Paris, le 29 septembre 2005, en France.

À l'hôtel Méridien, se tient le jury de la première édition des Tam-tams d'or. Le trophée tam-tam d'or, initiative de Médard Milandou, décerne au président Sassou N'Guesso le Tam-tam d'or du grand mécène, « pour son implication personnelle dans le retour et la consolidation de la paix au Congo, condition sine qua non du développement et à la pratique de l'art ». La cérémonie est retransmise en direct par Télé-Congo.

Le 22 décembre 2005, Calissa Ikama, 13 ans, élève de 4ème, présente son roman : « Le triomphe de Magalie ». La cérémonie de sa présentation a lieu à l'hôtel de ville de Brazzaville. Chassez la politique, elle revient au galop ! Le 23 décembre 2005, les obsèques de sa femme terminées, Bernard Bakana Kolélas tient son premier meeting au Centre sportif de Makélékélé depuis son retour à Brazzaville. Ainsi va la vie au Congo.