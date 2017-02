Afrique Centrale: Afrique centrale - Lancement d'un projet de lutte contre l'exploitation illégale des forêts

L'APV a pour but de renforcer la gestion forestière à travers entre autres, la certification, le contrôle, la vérification de la légalité des bois exportés sur le marché de l'UE. Le Congo possède plus de 5 millions d'hectares de forêts disposant des plans d'aménagement.

La représentante de la FAO au Congo, Suze Percy Filippini, a signifié que cet atelier marquait « un pas supplémentaire vers une bonne gestion forestière au regard de l'engagement pris par les Etats concernés dans la promotion de la gouvernance forestière et la lutte contre l'exploitation et le commerce illicites de bois ».

Il s'agit d'un projet qui bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires parmi lesquels l'UE, la Suède, le Royaume Uni et l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO).

Ce projet arrive à point nommé et devrait «contribuer à régler l'épineuse question de la superposition d'usage», a-t-il dit, ajoutant que la moitié de la déforestation tropicale résulte de la conversion des forêts pour des besoins d'agriculture industrielle, d'exploitation minière et des infrastructures.

