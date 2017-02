Afrique: 28ème sommet de l'UA - Lla France salue l'élection d'Alpha Condé et de Moussa Faki Mahamat

Par le biais du porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal, la France a félicité le président de Guinée Alpha Condé, pour son élection à la présidence tournante de l'Union africaine (UA), et le ministre tchadien des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat, élu président de la commission de l'UA.

Au point presse du 1er février, Romain Nadal a salué le retour du Royaume du Maroc au sein de l'UA. « Il s'agit d'une étape majeure dans la voie de l'unité, de la stabilité et du développement du continent africain. La France est à la disposition de tous les pays africains pour travailler ensemble à la réalisation de ces objectifs », a-t-il déclaré.

Il a, en outre, félicité Alpha Condé pour son élection à la présidence de l'UA, ainsi que Moussa Faki Mahamat, qui a été élu président de la commission de l'UA. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération étroite avec l'Union africaine en faveur de la stabilité et de la paix sur l'ensemble du continent africain, ainsi qu'en faveur de son développement durable », a ajouté le porte-parole du Quai d'Orsay.

Le Tchad a dû mener une offensive diplomatique de charme auprès de certains dirigeants africains qui a été plutôt payante, pour succéder à Nkosazana Dlamini-Zuma, à la présidence de la Commission de l'UA.

Moussa Faki Mahamat a une riche expérience des affaires africaines et internationales obtenue dans le cadre de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères qu'il a occupées pendant près de 9 ans. Un record dans l'histoire du Tchad. Le candidat tchadien a été présenté comme un bon connaisseur de tous les dossiers discutés au sein de l'UA et la contribution de son pays pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité à l'échelle continentale.

Parmi les arguments convaincants qu'il a présentés à l'UA, Moussa Faki Mahamat a insisté sur des propositions innovantes pour redynamiser l'institution continentale afin d'en faire un instrument d'intégration et d'émergence. Estimant que le formidable potentiel humain et économique de l'Afrique n'est pas suffisamment exploité au profit du développement, et l'UA pourrait être le moteur de cette transformation.