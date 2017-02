Cote d'Ivoire: Passation de commandement - De nouveaux chefs à la tête de la GR et du BCS

Pour ce qui concerne le Bataillon de commandement et de soutien (Bcs), le tout nouveau commandant, le lieutenant-colonel Gaoussou Koné a reçu le drapeau du Bcs des mains du général de division Touré Sékou. Avant de promettre en prendre soin pendant le temps de son commandement avec le concours des officiers, sous-officiers et militaires du rang désormais sous ses ordres.

A la Garde républicaine, devant la troupe, désormais placée sous ses ordres, le tout nouveau commandant a promis d'œuvrer à la consolidation d'une armée au travail, disciplinée et soucieuse du bien-être de la population. « La discipline fait la force principale des armées. Restons résolument disciplinés pour réussir la mission à nous confier par l'État de Côte d'Ivoire. Je serai intransigeant sur la question. Mes maîtres mots seront: Discipline, Instruction et Condition physique », a indiqué le lieutenant-colonel Issiaka Ouattara.

Les deux cérémonies de passation se sont déroulées à la place d'armes des unités respectives à 10 heures pour la Garde républicaine et 15 heures pour le Bataillon de commandement et de soutien.

La Garde républicaine (Gr) enregistrait l'arrivée d'un nouveau chef de corps en la personne du lieutenant-colonel Issiaka Ouattara en remplacement du colonel-major Amichia Kouaho Edouard et le Bataillon de commandement et de soutien (Bcs) avec son nouveau chef, le lieutenant-colonel Gaoussou Koné.

