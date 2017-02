Dans un tout autre registre, notamment sur la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2017), qui a vu l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal, le front a encouragé «les joueurs qui ont prouvé à la face du monde la qualité de leur jeu et leur engagement sans relâche».

Ainsi, Mamadou Diop Decroix et ses camarades disent avoir pris acte «de cette nouvelle décision cavalière de Macky Sall qui recevra la riposte appropriée». Ils ont, en suite, «dénoncé les graves manquements notés dans les commissions administratives d'inscription sur les listes électorales et mettent en garde le gouvernement quant aux conséquences que de tels manquements peuvent avoir sur le processus électoral». Pour corriger ces manquements, les leaders du Fpdr ont invité le gouvernement à prendre, sans délais, les mesures nécessaires à la correction des insuffisances constatés.

De l'avis de Mamadou Diop Decroix, coordonateur dudit front et compagnie, il est temps que le chef de l'Etat revoit «les orientations et stratégies de la diplomatie sénégalaise ainsi que la qualité de ses ressources humaines largement entamée tout au long de ses dernières années». Les leaders du Fpdr se sont, par ailleurs, prononcés sur la situation politique nationale marquée, selon eux, par la fixation «unilatérale», au 30 juillet, de la date des élections législatives.

La défaite du candidat sénégalais, le Professeur Abdoulaye Bathily, à la tête de la Commission de l'Union africaine (Ua) continue de susciter des réactions de part et d'autre. Cependant, les plus acerbes des critiques proviennent de la classe politique de l'opposition qui a mis cet échec sur le dos du chef de l'Etat, Macky Sall.

