Sénégal: Création d'emplois et promotion de l'auto entreprenariat - Le Cdes suggère la poursuite des réformes engagées

Enfin, pour une meilleure inclusion des micros et petites entreprises nouvellement créées, nous jugeons pertinent la mise en place d'une exemption au critère d'expérience pour les marchés inférieurs à 25 millions», recommande-t-il. Par conséquent: «Vu la cherté de la production du document de capacité financière, le montant exigé, doit être amené à 25% du marché pour les entreprises nouvellement créées et inscrites à la plateforme e.registration».

Un communiqué du Conseil des entreprises du Sénégal datant d'hier «relève que le taux de sous-traitance retenu dans les conventions de partenariat public-privé est très minime». Par conséquent: «La Bourse Nationale de sous-traitance et de partenariat du Sénégal (Bnstp-s) doit être logée à la Direction Centrale des marchés Publics (Dcmp) avec des compétences spéciales lui permettant de piloter les 20% de la commande publique octroyée aux micros et petites entreprises».

