Sénégal: Mécanisation de l'agriculture - 1320 tracteurs equipés attendus en 2017, pour un montant de 79 milliards

Le directeur de Cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Lamine Lo, a présidé hier, mercredi 1er février, la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur la mécanisation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. A cette occasion, il a annoncé que plus de 1320 tracteurs équipés sont attendus au Sénégal durant l'année 2017. Selon lui, les montants injectés dans ces programmes sont évalués à plus de 79 milliards de francs Cfa dont 45 milliards du programme brésilien, 22 milliards du programme belge et 12 milliards du programme indien.

Dans le cadre du développement de la mécanisation de l'agriculture, le gouvernement du Sénégal attend, cette année, plus de 1320 tracteurs équipés. C'est du moins ce qu'a fait savoir le directeur de Cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Lamine Lo. Il s'exprimait hier, mercredi 1er février, lors d'un atelier sur la mécanisation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. «Plus de 800 tracteurs équipés sont attendus du programme de coopération brésilienne «Maïs Alimentos» et quelque 520 tracteurs équipés sur la ligne de crédit Exim Bank of India dans le courant de l'année 2017», a-t-il indiqué.

Selon lui, les montants injectés dans ces programmes récents sont évalués à plus de 79 milliards de francs Cfa, dont 45 milliards du programme brésilien, 22 milliards du programme belge et 12 milliards du programme indien. A coté de ces programmes d'équipements motorisés, il a informé que le gouvernement est en train de dérouler un important programme d'équipement des exploitations familiales d'un montant de 5 milliards par an, destiné aux petits matériels agricoles.

Dans la foulée, il a souligné que des efforts importants ont été déployés au Sénégal, à partir de 2012, avec l'engagement du président Macky Sall de moderniser l'équipement rural. A titre illustratif, il a signalé que, de 2000 à 2012, seuls 510 tracteurs ont été acquis pour 7 milliards 500 millions de francs Cfa et cédés aux producteurs à des prix subventionnés à hauteur de 40%. Par contre, de 2012 à nos jours, il a relevé que plus de 850 tracteurs de 75 à 125 chevaux ont été acquis et toujours en cours de cession à des prix subventionnés à hauteur de 60%.

Revenant sur le thème de la rencontre, à savoir la mécanisation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, Lamine Lo trouve que la volonté et les efforts de nos Etats pour moderniser nos agricultures sont louables et méritent d'être accompagnés pour éviter que des contraintes, à la fois, endogènes et exogènes ne viennent annihiler les multiples initiatives en cours. Dès lors, il est important, selon lui, que des mesures d'accompagnement soient prises pour corriger le faible pouvoir d'achat de la plupart des agriculteurs dans nos pays, par la réduction du coût d'acquisition des équipements, au niveau de l'exploitation, grâce à la subvention mais aussi à la mutualisation des moyens. Il faut également réduire les coûts élevés des équipements agricoles grâce à l'utilisation de notre savoir-faire local et faciliter l'accès au crédit agricole d'investissement, a-t-il suggéré.