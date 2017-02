Afrique: Cameroun vs Ghana, à 19h au stade de Franceville - l'Experience face à la jeunesse

Le Ghana va connaître sa sixième demi-finale d'affilée dans la compétition. Face à la RDC lors des quarts de finale, l'expérience des grands rendez-vous a fait la différence. Pourtant, rien n'a été facile pour les Ghanéens face aux Léopards (2-1). Cette fois, c'est le Cameroun qui va tenter de leur barrer la route ce jeudi 2 février à Franceville.

Le Ghana va-t-il enfin être sacré après avoir collectionné les places d'honneur ? Pour cela, il va falloir se débarrasser du Cameroun, de sa jeunesse, de son envie, et de sa «grinta». Après avoir fait tomber le Sénégal, les Lions Indomptables compteront certainement sur le facteur chance qui leur a souri depuis le début de la compétition.

Mais cette fois, le sélectionneur Hugo Broos n'est pas franchement emballé par l'idée d'atteindre la finale après une nouvelle séance de tirs au but. « C'est tellement stressant, avoue le technicien belge. Nous devons concrétiser les chances que l'on a offensivement. Car à chaque match, nous avons eu des occasions. »

Dans le camp adverse, une séance de tirs au but rappellerait certainement celle de la finale perdue face à la Côte d'Ivoire en 2015. Autant dire que du côté des Black Stars, plus personne n'a envie de goûter à cet exercice périlleux.

LE GHANA DOIT OUBLIER 2008 !

«C'est peut-être la rencontre la plus compliquée malgré notre expérience, dit Emmanuel Agyemang-Badu. Pas mal de favoris sont sortis et j'espère que nous ne serons pas emportés par cette épidémie.» Le Cameroun, grâce à son excellent gardien Fabrice Ondoa et un coup de maître tactique de son sélectionneur belge Hugo Broos face au Sénégal, pourrait désormais faire douter les Ghanéens. Sans oublier que le Ghana s'était fait éliminer par le Cameroun à domicile lors de la CAN en 2008, à ce stade de la compétition. Un fait historique qui trotte encore dans les esprits.

«Nous avons conscience de leur parcours, qu'ils reviennent de loin et qu'ils méritent notre respect. Le Cameroun a perdu de grands joueurs, mais il sera tout de même très dangereux », avance Maxwell Konadu, l'entraîneur adjoint, qui ne peut confirmer la présence de Asamoah Gyan dans le groupe. L'attaquant et capitaine, qui participe à sa 6ème CAN consécutive, a été touché à l'aine la semaine dernière. Il avait dû céder sa place lors de la première période du match contre l'Egypte.

«Si le Cameroun est arrivé là, c'est que l'équipe a de la qualité. Ils ont des joueurs pas trop connus, mais ils ont un collectif fantastique et ça va être un match très compliqué », racontait Jordan Ayew à l'issue de la dernière rencontre des Black Stars.

GEORGES CONSTANT MANDJECK, DEFENSEUR DU CAMEROUN : «Continuer sur la même lancée»

«Ce sera un match difficile contre une équipe ghanéenne qui joue ensemble depuis longtemps. Il nous faudra tout donner pour arriver en finale». «En demi-finale, il y a forcément une pression, mais c'est une pression positive dans un match spécial qui est une chance unique d'accéder en finale». «Nous sommes déjà contents de notre parcours. Nous allons essayer de poursuivre sur cette lancée. Nous avons fait une grosse préparation. Nous avons travaillé pour y arriver, dans la sérénité et le stress. Parce que nous avons un groupe de jeunes joueurs. Nous sommes une équipe en reconstruction. Si on perd en demi-finale, la reconstruction est déjà lancée».

HUGO BROOS, SELECTIONNEUR DES «LIONS» INDOMPTABLES : «Mes joueurs ont acquis de l'expérience après le Sénégal»

On ne peut plus parler de manque d'expérience dans la sélection camerounaise face au Ghana qui va disputer ce soir sa 6ème demi-finale d'affilée. C'est la conviction de Hugo Broos. Le sélectionneur du Cameroun qui a fait face aux médias, hier, mercredi 1er février, en veut pour preuve le match que ses joueurs ont livré face au Sénégal, en quarts de finale de la CAN 2017.

«Le manque d'expérience est réel. Dans mon équipe, il y a 14 joueurs qui jouent leur première phase finale de coupe d'Afrique. Mais, le mental dont ils ont fait preuve face à une équipe comme celle du Sénégal m'a beaucoup rassuré. Je peux même dire qu'ils ont déjà acquis une grande expérience après le match contre le Sénégal. C'est pourquoi, le manque d'expérience ne sera pas déterminant face au Ghana», a déclaré le technicien belge lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match hier, mercredi 1er février, au stade de Franceville. Et d'ajouter : «Le match s'annonce difficile parce que le Ghana a toujours su répondre présent dans le dernier carré. Il a l'habitude de jouer les demi-finales. C'est une équipe qui a de grandes qualités offensives».

«Toutefois, je n'entends rien changer par rapport au Sénégal. Même celui contre le Ghana sera aussi compliqué ; mais nous allons encore travailler sur une stratégie pour contourner l'obstacle ghanéen», confie Hugo Broos.

«JE DEMANDE A LA PRESSE CAMEROUNAISE D'ETRE CRITIQUE, MAIS AUSSI DE RESPECTER MES CHOIX»

Le technicien s'est aussi payé la presse camerounaise qui n'avait pas cru à sa capacité d'aller loin de cette phase finale de la CAN 2017. «Je demande à la presse camerounaise d'être critique. C'est très important dans leur métier. Mais que les gens doivent respecter aussi mes choix. C'est moi qui décide de qui va jouer tel match ou tel autre match. Ils (journalistes camerounais, Ndlr) ne sont jamais contents. Quand on gagne cinq matches d'affilée et qu'on perd le 6ème, on tente de tout casser. La critique est toujours permise, mais que les gens doivent rester aussi corrects», a-t-il soutenu.

«LA CAN EST UNEAUBAINE POUR LES JOUEURS»

«J'ai pu constater que la Can est une aubaine pour les joueurs. Ceux qui ont déjà des contrats, cherchent à mieux se vendre. Quant aux joueurs locaux, la CAN constitue une belle opportunité pour eux, d'aller monnayer ses talents en Europe. Et quand on arrive en demi-finales, forcément les offres ne vont plus manquer».

«EVITER LES SERIES DES TIRS AU BUT»

«Je veux éviter les séries des tirs au but. C'est énervant. Pour y arriver, il faut qu'on fasse preuve de réalisme. Mais, si c'est le seul moyen que nous avons pour aller en finale, je ne vais pas m'en priver».

AFFAIRE DES PRIMES DES LIONS INDOMPTABLES : «Nous ne sommes pas là pour l'argent», selon Hugo Broos

Le technicien belge, Hugo Broos n'a pas apprécié l'attitude de la Fédération camerounaise de football qui a refusé de revoir à la hausse les primes déjà fixées.

«Ce ne sont pas trois joueurs qui ne sont pas contents. Nous tous, ne sommes pas contents», a-t-il indiqué. «Mais, s'est-il empressé d'ajouter, je tiens à préciser que nous ne sommes pas ici pour de l'argent. Qu'à cela ne tienne ! Nous sommes des professionnels et nous resterons des professionnels ; même si la Fédération nous a manqué de respect».

«Et croyez moi, cette affaire n'affectera en rien le moral de mes joueurs. D'ailleurs demain (ce jeudi, Ndlr) vous allez voir une bonne équipe du Cameroun. Si, on perd ce match, ce ne sera surtout pas à cause de l'argent. Ce sera parce que le Ghana est supérieur à nous», conclut-il.

Et le défenseur des Lions indomptables, Georges Constant Mandjeck, d'emboucher la même trompette : «nous ne jouons pas pour de l'argent. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page du football africain. Les problèmes des primes seront d'ailleurs une source de motivation pour gagner. Parce que nous sommes convaincus qu'une fois en finale, mieux, si nous remportons le trophée, il y aura forcément des retombées. Qu'elles soient financières ou sportives».

Selon nos confrères camerounais, les «Lions» indomptables réclameraient une rallonge de 3 millions en plus de prime pour les demi-finales initialement arrêtée à 27 500 000 F Cfa. C'est-à-dire 30 500 000 Fcfa. Soit 3.000.000 F Cfa de plus.