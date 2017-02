Sénégal: Diam Diam/Grâce a un nouveau programme d'accès des populations à l'eau potable - Les maladies diarrhéiques réduites a 30%

Ainsi les ouvrages que les populations ont inauguré hier sont appelés à être reconvertis, dans un proche avenir, en un forage d'un coût d'investissement de 225 millions de F Cfa. Un projet qui, suivant le calendrier technique requis, sera aussi suivi par un second programme d'assainissement avec la réalisation de latrines un peu partout dans les différents coins du village pour régler, en partie, le déficit de Diam Diam en assainissement et approvisionnement en eau potable.

Pour cette raison majeure, cette journée de lancement des activités de ce prochain forage a mobilisé toutes les autorités administratives et locales du département de Malème Hoddar, mais aussi les représentants de l'ensemble des organisations partenaires. D'un coût d'investissement de 75 millions de nos francs, cet ouvrage a solutionné en partie les lourdes corvées auxquelles les populations, notamment les femmes étaient confrontées pour se ravitailler en eau et abreuver leurs troupeaux. Le village de Diam Diam ne disposait que deux puits. Et face à l'importance de la demande sociale, la plupart des habitants étaient obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour s'approvisionner ou faire le tour des autres villages voisins dans l'objectif de trouver le point d'eau le plus proche.

En partenariat avec «Hydraulique sans Frontières», la fondation Eiffage et d'autres organisations humanitaires agissant dans le village, les populations du village de Diam Diam, situé à environs 8 km au Nord-est de Malème Hoddar, ont procédé hier, mercredi 1er février, au lancement officiel de la station hydraulique destinée à l'approvisionnement en eau potable des habitants et de leurs cheptels.

