Sénégal: Kaolack / Session ordinaire de vote de budget au Conseil départemental - L'Education au centre des priorités en investissement

Aussi, dans cette dynamique, le conseil parachèvera la mise en place d'outils de planification avec, sur table, une allocation de 2 millions de F Cfa, l'acquisition d'un véhicule de service pour le fonctionnement du département de l'Administration au sein de l'institution pour un montant de 14 millions de F Cfa. Il y a également la contre partie au projet des «Bourses de Tremplin» (BT/PSE) initié par l'Agence de développement local (ADL) et le démarrage du Fonds économique avec une enveloppe de 6 millions de F Cfa et la participation de l'institution au financement des projets avec ses partenaires pour un montant global de 6 millions de F Cfa.

Ainsi, malgré ces prévisions attendues dans les autres secteurs d'intervention (santé et hygiène, actions sociales, jeunesse, sport et culture) entre autres, l'équipe du président Baba Ndiaye compte mettre l'accent sur le secteur de l'éducation comme c'était le cas l'année passée. D'ailleurs, le Conseil départemental de Kaolack envisage d'injecter, cette année, tous les 40 millions de F Cfa qui couvrent le budget participatif dans l'éducation. Le département compte surtout appuyer les groupements des femmes en matériel d'allègement des travaux et en équipements pour le développement des activités génératrices de revenus. Et ce pour un montant d'investissement de 6 millions de F Cfa.

