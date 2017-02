Sénégal: Gestion préventive des accidents de circulation - Vers un plan d'urgence de sécurité routière

Le Chef de l'Etat Macky Sall en appelle à la tenue, dans les meilleurs délais, d'un Conseil interministériel de mise en œuvre d'un Plan d'urgence de sécurité routière, pour circonscrire les nombreux accidents de la route qui coûtent la vie à des centaines de sénégalais par ans. Il a donné cette instruction au Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne hier, mercredi 1er février, en réunion du Conseil des ministres tenue au Palais de la République.

«Rappelant ses directives sur l'impératif d'intensifier les actions préventives de lutte contre l'insécurité routière, et l'urgence de la mise en place d'un dispositif opérationnel de coordination de la sécurité routière, le chef de l'Etat demande au Premier ministre de tenir, dans les meilleurs délais, un Conseil interministériel de mise en œuvre d'un Plan d'urgence de sécurité routière». Cette information est contenue dans le communiqué du Conseil des ministres d'hier, mercredi 1er février 2017, présidé par Macky Sall au palais de la République. Il réagissait ainsi par rapport au dernier accident de la route survenu la semaine dernière et ayant fait 17 morts et plusieurs blessés dans la région de Kaffrine. D'ailleurs, «entamant sa communication autour de la sécurité routière et de la gestion préventive des accidents de circulation, le Chef de l'Etat présente ses condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu jeudi 26 janvier 2017, sur la route de Malhem Hoddar, dont le bilan macabre dénombre 17 morts et plusieurs blessés graves».

Le président Sall, «après avoir prié pour le repos de l'âme des disparus et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, déplore, encore une fois, ces énormes pertes en vies humaines sur nos routes, dues en particulier, à l'état de vétusté très avancé de nombre de véhicules et au non-respect par les conducteurs, des règles prudentielles élémentaires du code de la route».

MODERNISATION DES SERVICES D'ACCUEIL ET D'URGENCE DES HOPITAUX

Dans un autre registre, le chef de l'Etat invite à la modernisation des établissements hospitaliers et la prise en charge adéquate des blessés et patients. Pour cela, Macky Sall «demande au gouvernement de lui proposer, dans les meilleurs délais, un programme prioritaire de modernisation des Services d'Accueil et d'Urgence (SAU) des hôpitaux, notamment des établissements hospitaliers implantés dans les régions, en vue de les doter de plateaux techniques, de locaux et de ressources humaines appropriés. Il convient dans ce cadre d'accorder une attention particulière à l'équipement et au fonctionnement adéquats des services de réanimation dans les structures sanitaires, afin d'accroître la qualité des soins».

RENOUVELLEMENT APPAREIL DE RADIOTHERAPIE DE LE DANTEC ET PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Par ailleurs, le Chef de l'Etat exhorte le gouvernement à «prendre d'urgence toutes les dispositions requises, pour le renouvellement, dans les meilleurs délais, de l'appareil de radiothérapie de l'Hôpital Aristide Le Dantec, et la mise en œuvre efficace du Plan National de lutte contre le Cancer. Au demeurant, le président de la République invite le Premier ministre à accélérer la finalisation du processus d'évaluation technique et financière de l'effectivité de la Couverture Maladie Universelle (CMU), afin d'examiner les modalités de sa capitalisation et de son extension à d'autres soins et analyses spécialisés».