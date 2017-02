Ghana: Black Star - Les excuses de Razak Brimah

Le gardien du Black Star du Ghana, Razak Brimah s'est excusé auprès de ses coéquipiers et du peuple ghanéen. La révélation est du sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Ghana. «Le gardien s'est excusé devant les joueurs et devant toute la nation ghanéenne. Cette affaire est derrière nous», a déclaré Maxwell Konadu en conférence de presse d'avant match hier, mercredi 1er février. RazakBrimah, avait eu une réaction jugée «peu courtoise» tenue sur des réseaux sociaux contre ceux qui ont critiqué sa performance à la CAN.«J'ai réfléchi à certains commentaires que j'ai faits ce matin (lundi, Ndlr) sur Facebook et je voudrais présenter mes sincères excuses... », a écrit le portier du club espagnol Córdoba CF. Le gardien du Black Star de poursuivre, «en tant qu'ambassadeur pour mon pays le Ghana et modèle pour beaucoup dans le monde, je n'aurais pas dû réagir de cette façon, même face aux insultes dirigées contre ma mère». «J'espère que le grand public acceptera mes excuses au moment où je me focalise sur la manière qu'il faut aider les Black Stars à remporter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations», a-t-il conclu.

«LES GHANEENS PARLENT TROP... »

A l'origine des excuses présentées par le joueur, rappelons que le gardien ghanéen de 29 ans avait posté une vidéo lundi dernier sur Facebook et avait déclaré en substance que les Ghanéens «parlent trop, ils devraient " f ** k " aller en enfer... fatigué de ces gens négatifs qui, au lieu de soutenir et prier pour l'équipe à aller de l'avant pour, s'asseyent là pour parler "sh * t" ». Quoique le joueur ait supprimé la vidéo postée, certains supporters qui n'ont encore peut-être pas lus ou entendus les excuses de Bramah, demandent qu'il soit renvoyé de l'équipe.

CODE DE CONDUITE VIOLE

La Fédération Ghanéenne de Football qui s'est réunie mardi dernier aurait estimé, selon certaines sources, que le joueur a violé le code de conduite du Black Star. Toutefois, dans sa décision, la Fédération se serait montrée clémente envers le joueur au regard de l'excuse présentée et ne l'aurait donc pas renvoyé de la CAN 2017. Mais l'aurait plutôt amendé à payer une somme de 2,500 dollars US. Cette somme sera versée à un organisme de bienfaisance au Ghana.

EMMANUEL AGYEMANG-BADU, MILIEU DE TERRAIN DU BLACK STAR : «J'espère que nous n'allons pas subir le même sort que le Sénégal, l'Algérie... »

(Franceville, GABON) -«C'est peut-être la rencontre la plus compliquée malgré notre expérience. Pas mal de favoris tels le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire sont sortis et j'espère que nous ne serons pas emportés par cette épidémie ; que nous n'allons pas subir le même sort. Nous avons conscience de leur (Cameroun, Ndlr) parcours, qu'ils reviennent de loin et qu'ils méritent notre respect. Le Cameroun a perdu de grands joueurs, mais il sera tout de même très dangereux. Certains joueurs disputent leur 4ème voire leur 5ème demi-finale. Nous en parlons après chaque match. Mais là, nous restons concentrer sur le Cameroun. Au Gabon, nous avons joué sur trois pelouses différentes. En phase de poules à Port Gentil, à Oyem pour les quarts de finale sur une pelouse dégradée. Et en demi-finale à Franceville qui semble disposer d'une bonne pelouse devant nous permettre de dérouler notre jeu».

MAXWELL KONADU, COACH ADJOINT DU GHANA : «Battre le Cameroun et remporter le trophée»

Battre le Cameroun ce jeudi soir au stade de Franceville et remporter la finale au soir du 5 février prochain à Libreville. C'est l'objectif final que s'est fixé le Ghana. Ou du moins, selon les propos tenus par le sélectionneur adjoint lors de la conférence de presse d'après match hier, mercredi 1er février. «Nous sommes souvent arrivés en demi-finales pas par chance, mais par le travail. Notre objectif est de faire plaisir à notre peuple. C'est à dire battre le Cameroun et remporter le trophée. C'est une grande équipe. Ils nous avaient battu en demi-finales à domicile en 2008. Mais cette fois, nous allons faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire», a déclaré Maxwell Konadu. Toutefois, ajoute-t-il, «Nous devons faire attention parce que le Cameroun est une bonne équipe avec des joueurs de talent. C'est une équipe à prendre au sérieux vue leur progression dans cette compétition». Sur le plan offensif, Maxwell Konadu reconnaît que même si son équipe n'a inscrit que deux buts dans une action de jeu, «il y a une évolution» dans le jeu du Black Star du Ghana».