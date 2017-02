Sénégal: 7ième édition de « Emma Style Show » - L'Association «Solidarité Ak Yaw» bénéficiaire des fonds

La 7ième édition du rendez-vous culturel qui allie la mode, la musique et l'assistance sociale dénommée «Emma Style Show», est prévue les 3 et 4 février prochains au Grand Théâtre. L'initiatrice, Emmanuelle Jodan Adjovi et compagnie qui ont rencontré hier, mercredi 1 février la presse, ont fait savoir que cette année, l'Association « Solidarité Ak Yaw » qui s'active dans l'assistance, l'aide et la prise en charge des enfants malades est la principale bénéficiaire des fonds. « Emma Style Show » verra la participation de plusieurs créateurs internationaux et trois artistes sont à l'honneur cette année.

« Emma Style Show » revient à Dakar pour sa 7ième édition prévue les 3 et 4 février prochains au Grand Théâtre. Ce rendez-vous culturel qui allie la mode, la musique et l'assistance sociale, est organisé par la maison de mode « Emma Style» dirigée par Emmanuelle Jodan Adjovi.

Cette dernière et son équipe qui étaient en conférence de presse hier, mercredi 1 février, sont revenues sur le sens de l'évènement. Pour cette année, le thème choisi est «Sénégal, pays des opportunités», une façon selon Emmanuelle Jodan Adjovi de «rendre au Sénégal, un pays où elle a fait ses études, tout ce qu'il lui a donné». En effet, plusieurs créateurs venant du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, du Gabon et d'autres pays devront participer à cet évènement.

Au programme de cette 7ième édition qui aura lieu pour deux jours contrairement aux éditions passées, il est prévu un dîner de gala pour le premier jour et un défilé pour le second jour. Toutefois, l'innovation majeure reste le «village éphémère sur les deux jours qui sera l'occasion de permettre aux créateurs de mieux mettre en avant leurs produits à travers cette expovente « made in Sénégal » où il y'aura des stands et tout un programme qui sera une vitrine pour l'artisanat sénégalais et il y'aura aussi un défilé pour les jeunes créateurs sous le thème « Défilé de l'après midi glamour ».

Pour le volet musical, « Emma Style Show » aura comme invités les artistes Paulette du Sénégal, Meiway de la Cote d'Ivoire et Armel Gabana du Cameroun. Toutefois, à l'image des années précédentes, « Emma Style Show » va également faire un «dîner à but caritatif dédié à la mode avec des prestations d'artistes du Sénégal et de la sous-région». L'évènement donne l'opportunité à des associations et institutions de présenter leurs activités et actions menées au quotidien pour la cause qu'ils soutiennent. Pour cette édition, les fonds seront versés à l'Association «Solidarité Ak Yaw» qui s'active dans l'assistance, l'aide, la prise en charge des enfants malades et l'amélioration des repas quotidiens.