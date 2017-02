A son avis, personne ne peut faire cavalier seul. Donc, «à ce niveau là, j'ai confiance à mes frères de l'Apr et de Benno», confie-t-il. Le Dg de l'Adie a, par ailleurs, fait le bilan des réalisations de l'agence sous sa tutelle, de 2012 à ce jour. Il informe que sur l'installation de la Fibre optique, les réalisations sont à 90%. Selon lui, des régions comme Matam, Podor et Kédougou ont tous été couvert par la fibre optique. «Je peux dire que nous avons fait le tour du Sénégal en termes de maillage d'infrastructures de fibre optique», se réjouit-il.

Quid des clivages et autres tendances dans la commune de Grand Yoff ? Sur ce point, le jeune poulain de Macky Sall dans ladite commune admet que c'est une réalité politique qui existe dans toutes les localités. Toutefois, il pense qu'en prélude des échéances futures, il reste impératif de s'unir pour gagner les législatives. C'est pour cela que «tous les frères de l'Apr et nos camarades de Benno sont unis», révèle-t-il. Mieux, très optimiste, Cheikh Bakhoum pense que «tous les acteurs sont de bonne foi et que tout le monde est dans la même dynamique».

En effet, en marge de la cérémonie de remise de prime aux meilleurs élèves de ladite commune hier, mercredi 1er février, Cheikh Bakhoum a laissé entendre que «tous les responsables se sont rencontrés au siège national, et les discussions sont en cours en termes d'organisation dans Benno Bokk Yakaar, ici à Grand Yoff». Ainsi, M. Bakhoum reste persuadé que tous ses frères «apéristes» ainsi que leurs alliés de Benno sont tous unis «pour aller vers ces populations et assurer la majorité à Grand Yoff, afin de permettre à notre coalition de gouverner dans la stabilité».

En prélude aux élections législatives fixées par le chef de l'Etat, Macky Sall au 30 juillet prochain, les formations et autres coalitions politiques sont à pied d'œuvre pour gagner le maximum de sièges au sein de la 13ième législature. La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, dans la commune de Grand Yoff, n'est pas en reste. C'est du moins ce que semble dire le responsable politique de l'Alliance pour la République (Apr) dans la commune, non moins Directeur général de l'Agence de l'informatique de l'Etat (Adie).

