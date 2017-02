Afrique: Echanges avec la Corée du Nord

billet

L'Afrique doit reconsidérer tout rapprochement avec Pyongyang, selon une étude. Dans une nouvelle étude, l'Institut d'études de sécurité (ISS) demande pourquoi la plupart des États africains s'abstiennent de condamner les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

De nombreux États africains entretiennent des relations diplomatiques et commerciales avec la Corée du Nord, malgré les sanctions accrues des Nations Unies et la condamnation internationale des programmes balistiques et nucléaires du pays. Si l'Afrique doit jouer son rôle dans la promotion de la paix et de la sécurité mondiales, cette attitude contre-productive doit être mieux comprise et reconsidérée, selon l'Institut d'études de sécurité (ISS).

Le 9 septembre, la Corée du Nord a procédé à son cinquième essai nucléaire depuis 2006, qui a violé diverses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et a été condamné par la majorité de la communauté

internationale.«Les activités commerciales entre les États africains et la Corée du Nord ont augmenté depuis que la résolution 1718 du Conseil de sécurité a été adoptée en 2006», a déclaré Noël Stott, chercheur principal à l'ISS et co-auteur de l'étude. "Cela peut être un signe que le régime de Pyongyang a essayé de diversifier ses partenariats économiques pour réduire sa dépendance à la Chine." De 2007 à 2015, la valeur des activités commerciales entre les États africains et la Corée du Nord a été en moyenne de 216,5 millions de dollars (USD) par an, contre une moyenne de 90 millions de dollars (USD) par an de 1998 à 2006. En 2010, la valeur totale du commerce a atteint un sommet de 627 millions de dollars (USD).

Au cours des dernières années, la valeur des échanges commerciaux entre les États africains et la Corée du Nord a diminué, mais elle demeure importante en moyenne de 118 millions de dollars américains de 2011 à 2015.

Selon Nicolas Kasprzyk, co-auteur de l'étude et consultant de l'ISS, cette relation productive peut être due aux liens historiques forgés pendant la guerre froide, lorsque l'armée nord-coréenne a formé et aidé les États africains dans leurs luttes pour l'indépendance du colonialisme.

«Aujourd'hui, cette relation se poursuit sous de nouvelles formes, principalement commerciales», explique Kasprzyk.

«Dans les années 1970, la Corée du Nord a également participé à des échanges éducatifs et culturels et a établi de nombreux groupes d'étude du Juche (autonomie) à travers l'Afrique. Certains de ces groupes Juche existent encore, bien que leur influence réelle semble limitée.

L'étude de l'ISS constate que peu de gouvernements africains sont pleinement conscients de la nature de l'État nord-coréen, notamment en ce qui concerne les conditions sociales et économiques dans lesquelles vivent ses citoyens. Les rapports sur les violations des droits de l'homme, l'absence de sécurité alimentaire et d'autres problèmes humanitaires dans le pays sont rarement couverts par la presse africaine.