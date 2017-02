Sénégal: Accident de la route - Le chef de l'Etat réclame un Plan d'action sur la sécurité routière

Abordant la modernisation des établissements hospitaliers et la prise en charge adéquate des blessés et patients, le Président de la République demande au Gouvernement de lui proposer, dans les meilleurs délais, un programme prioritaire de modernisation des Services d'Accueil et d'Urgence (SAU) des hôpitaux, notamment des établissements hospitaliers implantés dans les régions, en vue de les doter de plateaux techniques, de locaux et de ressources humaines appropriés.

La route continue de tuer. Hier en conseil des ministres, le Président de la République, après avoir prié pour le repos de l'âme des disparus et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, déplore, encore une fois, ces énormes pertes en vies humaines sur nos routes, dues en particulier, à l'état de vétusté très avancé de nombre de véhicules et au non-respect par les conducteurs, des règles prudentielles élémentaires du code de la route.

