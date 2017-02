Sénégal: Célébration de la fête nationale de l'Inde - New Delhi promet de renforcer sa coopération avec Dakar

La République de l'Inde a célébré ses 68 années d'indépendance, le 26 janvier 2017. La cérémonie qui s'est tenue dans les locaux de l'ambassade a vu la présence de plusieurs invités dont le ministre de la Gouvernance locale et de l'Aménagement du Territoire, Abdoulaye Diouf Sarr.

Dans son discours de bienvenue, l'Ambassadeur Rajeev Kumar a souligné l'importance que revêt cette fête nationale pour son pays. Il a tenu aussi à expliquer les options de développement stratégique de l'Inde qui se positionne parmi les leaders dans la promotion des secteurs comme les sciences, les technologies de l'information et de la communication. Revenant sur le niveau de coopération avec le Sénégal, l'ambassadeur a réitéré l'engagement de l'Inde à renforcer ses relations bilatérales avec Dakar, qui fait partie de ses principaux partenaires en Afrique.

Sur le plan économique, le Sénégal a bénéficié d'un montant de 612 millions de dollars US, soit 306, 2 milliards de FCfa entre 2013 et 2015 en appui financier de la part du gouvernement indien, en vue de la réalisation d'importants projets et programmes publics repartis entre les secteurs de la pêche, de l'autosuffisance alimentaire, de l'agriculture avec notamment l'acquisition de 510 tracteurs et divers équipements, le projet de renouvellement du parc automobile notamment avec l'acquisition de 250 bus pour le transport urbain et interurbain, et la construction d'un centre de formation pour Dakar Dem Dikk (Ddd), la mise à disposition d'équipements pour le compte des hôpitaux de Ourossogui, de Saint louis, du Dantec et de Touba.

Dans le domaine de la formation professionnelle, l'Ambassadeur a réaffirmé la disponibilité de l'Inde à accroître la capacité du centre d'entreprenariat et de développement technique, pour recevoir et héberger des étudiants et augmenter le nombre de modules de formation. M. Kumar a rappelé les enjeux et défis que partagent les pays dans les domaines de l'éducation, de l'emploi des jeunes, du changement climatique, mais surtout du terrorisme. Il a affirmé que le terrorisme est un défi mondial dont le règlement appelle une plus grande coopération de tous les pays.

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a félicité la République de l'Inde pour la commémoration de sa fête nationale et a surtout magnifié les relations qui lient Dakar et New-Delhi. Il a aussi réitéré la disponibilité du gouvernement à œuvrer pour la consolidation du partenariat avec l'Inde qui est, du reste, l'un des plus grands importateurs de produits sénégalais.