Sénégal: Plus de 79 milliards de FCfa pour accélérer la mécanisation

Le gouvernement du Sénégal a compris ces enjeux. D'importants efforts ont été consentis, depuis 2012, pour moderniser les équipements agricoles. De cette date à aujourd'hui, « plus de 850 tracteurs de 75 à 125 cv ont été acquis et sont en cours de cession à des prix subventionnés à hauteur de 60 % », alors que de 2000 à 2012, 510 tracteurs avaient été acquis pour 7 milliards 500 millions de Fcfa et cédés aux producteurs à des prix subventionnés à hauteur de 40 %.

Le Directeur de Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a annoncé que, courant 2017, plus de 800 nouveaux tracteurs équipés sont attendus du programme de coopération brésilienne «Maïs Alimentos » et quelque 520 tracteurs équipés sur la ligne de crédit Exim Bank Of India. « Les montants injectés dans ces programmes récents sont évalués à plus de 79 milliards de FCfa dont 45 milliards du Programme brésilien, 22 milliards du programme belge et 12 milliards du programme indien. A côté de ces programmes d'équipements motorisés, nous déroulons également un important programme d'équipement des exploitations familiales d'un montant de 5 milliards par an destiné aux petits matériels agricoles.