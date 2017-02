Afrique: CAN 2017 Cameroun / Ghana à 19h à Franceville - La jeunesse à l'assaut de l'expérience

Franceville (Gabon) : Qui du Cameroun ou du Ghana disputera la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football, dimanche prochain 5 février ? La question trouvera sa réponse ce soir (19h Gmt) au sortir de la deuxième demi-finale qui mettra les eux équipes aux prises à Franceville. Mais une chose est sure, ce sera un Ghana doublement revanchard qui se présentera devant un Cameroun au collectif extraordinaire.

Cinq fois successivement demi-finaliste, mais jamais vainqueur du trophée continental, le Ghana pour cette sixième présence dans le dernier carré ne voudra plus de cet habit de « loser » qui lui colle depuis cinq éditions. Défait en demi-finale de sa « Can » en 2008 par ... le Cameroun, le Ghana n'avait pu gagner la finale de 2015 contre la Côte d'Ivoire. Deux revers qui sont restés en travers la gorge d'Andre Ayew et ses coéquipiers et qu'ils voudront effacer aujourd'hui devant le Cameroun qui se présentera avec des arguments solides. Mais les Black Stars risquent de composer sans leur capitaine et maître à jouer Asamoah Gyan pas encore complètement remis d'une blessure à l'aine.

Côté camerounais, avec une équipe constituée de nouveaux joueurs (14) qui découvrent la Can, les Lions Indomptables ont fini de convaincre sur leurs capacités à résister à l'adversaire. Allez demander au Gabon et au Sénégal qui ont essayé de les déboulonner. En pure perte. Mais au-delà de ces considérations, c'est surtout la jeunesse du Cameroun qui fera face à l'expérience du Ghana. Un défi énorme dans les deux camps. Le ticket pour le dernier acte de dimanche prochain sera fortement disputé.

Le mot des entraineurs

Maxwell Konadu (coach adjt du Ghana) : « On ne doit plus s'arrêter aux demi-finales »

Dans le camp d'en face, on n'a pas dit autre chose lorsqu'on avouait que le Cameroun est dur à manier. Se refusant à livrer ses secrets pour ce match au sommet, le technicien ghanéen, Maxwell Konadu, a indiqué que les six places consécutives de demi-finaliste à la Can prouvent, à suffisance, que l'équipe ne cesse de travailler. « Maintenant, il est hors de question de se satisfaire d'une place en demi-finaliste. Nous voulons aller au-delà et remporter le trophée. Car nous avons trop longtemps attendu. L'objectif sera donc de battre l'équipe du Cameroun, aller en finale et arracher le trophée. Evidemment que nous respectons l'adversaire qui a prouvé que son football compte, nous n'avons pas peur, toutefois, et nous serons prêts, car ce qui était arrivé en 2008 ne se reproduira pas », a-t-il promis.

Hugo Broos (Cameroun) : « Mes joueurs s'adaptent à toutes les situations »

« Ce match s'annonce très difficile si l'on se réfère à la prestation du Ghana. C'est une équipe aux qualités offensives indéniables et qui est très difficile à manœuvrer. C'est un style totalement différent de celui du Sénégal. Mais, mes joueurs s'adaptent à toutes les situations et nous mettrons en place une stratégie pour les contrer », Hugo Broos le sélectionneur des Lions Indomptables a son idée pour contrecarrer les velléités de son adversaire. Selon lui, il faudra s'attendre à voir une bonne équipe du Cameroun aujourd'hui. « Soyez-en certains, nous défendrons les couleurs nationales et vous verrez une équipe très motivée.

Si le Ghana gagne, c'est parce qu'il est plus motivé que nous. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas », a indiqué le technicien belge qui ne souhaite arriver à la séance des tirs au but qui, à son avis, est très éprouvante pour les nerfs. « Nous avons un jeune groupe inexpérimenté. Mais vous avez vu comment ils ont joué contre le Sénégal ? C'est ce comportement que je voudrais les voir adopter à nouveau contre le Ghana. Et je sais que dans ce domaine, mes joueurs ont gagné en expérience. Ils étaient prêts contre le Sénégal, ils le seront davantage contre le Ghana », a promis Hugo Bross.

Georges Mandjeck (milieu, Cameroun) : « Ce match est très spécial »

« Le match sera difficile car c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps. Mais encore une fois, nous prouverons que nous ne sommes pas venus ici pour de l'argent. Nous sommes là pour défendre le drapeau national. Tous les joueurs sont concentrés. Les histoires on en reparlera après, car la compétition n'est pas encore terminée et nous sommes sur la bonne lancée. Nous voulons écrire une nouvelle page du football africain. Ce match est donc très spécial car il s'agira de décrocher le ticket pour la finale. On est près du but et on ne lâchera rien ».

Emmanuel Agyemang-Badu (milieu, Ghana) : « A nous de faire attention »

« On va vers un match très difficile car l'adversaire est bien préparé. C'est une jeune et dynamique équipe. Mais nous serons dans le même tempo. Cette compétition est très difficile car beaucoup de favoris ont été éliminés. C'est dire que nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le même piège. Notre objectif, c'est d'aller au bout de cette compétition ».