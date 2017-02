Algérie: Convocation du corps électoral - Le processus de l'élection des membres de l'APN enclenché

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a affirmé, de son côté, que le gouvernement était déterminé à faire des prochaines échéances électorales "un exemple de transparence et d'ouverture" sur la classe politique qui y participe et tous les organes de surveillance judiciaires et indépendants.

Lors de l'examen en Conseil des ministres des avant-projets de lois organiques relatifs au régime électoral et à la Haute instance, le président Abdelaziz Bouteflika avait exprimé l'espoir que ces deux lois seront de nature à "introduire davantage de transparence et de sérénité dans les échéances électorales à venir, notamment au sein de la classe politique".

Quant à la loi organique relative au régime électoral, elle permet, notamment, aux représentants des candidats d'exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d'enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote.

La Constitution confère à la Haute instance la mission, en toute indépendance, de consolider la crédibilité des élections et de veiller à leur transparence et probité, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Sur le plan de l'organisation, les prochaines législatives -fait notable- se dérouleront dans le cadre de la Constitution adoptée en février 2016, qui a institué une Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et introduit de nouvelles garanties de transparence et de probité, ayant eu pour corollaire la révision de la loi portant régime électoral.

