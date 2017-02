Algérie: L'investissement agricole à Ouargla - Programme d'électrification de périmètres à Hassi-Messaoud

Ouargla — Un important programme d'électrification des périmètres agricoles se trouvant sur le territoire de la commune de Hassi-Messaoud est en cours d'exécution dans le but d'y promouvoir l'investissement agricole, a-t-on appris des responsables de la wilaya d'Ouargla.

D'un montant d'investissement de plus de 787 millions DA dégagé au titre du budget de la commune, l'opération, dont certaines tranches ont été livrées, vise la réalisation d'un réseau de 354 km de lignes pour l'alimentation en énergie électrique des périmètres agricoles dans les zones de Feidjet-El-Baguel, Gassi-Touil et Belhirane, relevant de la commune de Hassi-Messaoud, a indiqué le wali d'Ouargla lors d'une récente tournée dans la région.

Ce programme vient en application aux recommandations issues de la dernière réunion gouvernement- walis portant accompagnement par les communes des promoteurs agricoles pour leur permettre de concrétiser leurs projets, a expliqué le wali M. Abdelkader Djellaoui lors de l'inspection de certaines exploitations dans la commune de Hassi Messaoud (80 km Est d'Ouargla).

Il permettra d'aplanir les obstacles ayant entravé l'activité agricole dans la région où les agriculteurs utilisent encore les générateurs électriques pour les activités agricoles, très coûteux.

La commune de Hassi-Messaoud a enregistré ces dernières années, à la faveur des efforts de l'Etat pour la promotion de l'investissement agricole, la création de plusieurs exploitations agricoles occupant des surfaces oscillant entre 250 et 1.000 hectares, selon les explications du wali d'Ouargla.

Le soutien de l'Etat a donné lieu à des résultats probants...

Le soutien multiforme accordé par l'Etat pour le développement de l'agriculture, entre crédits, semences, intrants agricoles, matériels agricoles et équipements d'irrigation, a contribué largement à la réalisation de résultats "encourageants" au niveau de ces exploitations versées dans divers créneaux agricoles, notamment la céréaliculture (blés dur et tendre et orge) et les cultures maraîchères.

Il est relevé, entre-autres entités agricoles, performantes celles de Ouled Ali Semmaâ d'une superficie de 389 ha, dont 250 ha irrigués, située dans la zone de Gassi-Touil.

Créée en vertu de la circulaire interministérielle 108 du 23 février 2011portant sur la mise en valeur par la concession, cette exploitation s'est employée au développement d'activités agricoles diverses, végétales et animales, dont l'emblavement, la saison écoulée, de 70 ha en blé dur, 40 ha en orge, la plantation de 5 ha en oliviers, en sus d'un élevage de 250 ovins et 30 caprins.

La zone agricole de Belhirane a vu, de son coté, l'émergence, dans le cadre de la mise en oeuvre de la même circulaire interministérielle, d'une exploitation privée de 500 hectares, spécialisée dans l'arboriculture fruitière.

L'opérateur agricole qui l'exploite entend se lancer prochainement dans la céréaliculture irriguée sous-pivots, sur une surface de 30 hectares, et envisage aussi, en plus de tenter l'expérience de culture de plantes médicinales, créer le premier laboratoire d'Algérie versé dans le clonage végétal de plants de palmiers, soit la production de 500.000 unités/ an, selon les explications fournies aux autorités de la wilaya.

L'assainissement du foncier pour encourager les véritables volontés...

Le volet d'assainissement du foncier agricole revêt une importance particulière pour les pouvoirs publics qui misent sur cette opération afin de donner un nouveau souffle aux activités agricoles par l'encouragement et la valorisation des bonnes volontés pour atteindre un véritable développement de ce secteur vital.

La direction des services agricoles de la wilaya a recensé 655 investisseurs agricoles à travers la wilaya d'Ouargla ayant reçu depuis une année leurs titres de concession agricole, pour une superficie globale de plus de 17.000 hectares.

Cependant, relèvent les données de la DSA, seuls 110 investisseurs se sont effectivement lancés dans le travail de leurs terres, amenant ainsi les instances compétentes à adresser aux autres des mises en demeure en vue de concrétiser leurs projets, faute de quoi ils se verront annuler leurs titres de concession.