Afrique du Nord: Plus de 1.400 zones humides recensées en Algérie

La DGF est impliquée aussi, depuis 2003, dans des projets régionaux de suivie des zones humides par image satellitaire avec l'Agence Spatiale Européenne et la convention Ramsar pour la réalisation des cartes d'occupation du sol et d'évaluation des zones inondées durant l'année.

Concernant le volet sensibilisation et communication, il est mené par la DGF à travers les centres d'éducation environnementale à l'image de celui érigé au niveau du lac de Réghaia en 2003 et celui de Guerbes-Sanhadja en 2016.

D'autres plans de gestion ont vu le jour: les sites d'Oglet Ed-daira (Naama) et Dayet-tyour (Bechar) en 2005, le lac de Réghaia (Alger) en 2006, 5 sites Ramsar au niveau du parc national d'El Kala (El Tarf) en 2012 et le complexe des zones humides de Guerbes-Sanhadja (Skikda) dans la même année.

Pour rappel, un traité mondial a été signé le 2 février 1971 à Ramsar (Iran) pour la conservation et l'utilisation rationnelle et durables des zones humides.

L'importance de ces zones humides est qu'elles agissent comme des éponges naturelles absorbant et stockant les eaux de pluie excédentaires et limitant les inondations, tandis qu'en saison sèche, elles libèrent l'eau stockée, retardant ainsi le déclenchement des sécheresses et réduisant les pénuries d'eau, expliquent les experts de la DGF.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.