Afrique: SM le Roi quitte Juba au terme d'une visite officielle en République du Soudan du Sud

Juba — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, a quitté, jeudi après-midi Juba, au terme d'une visite officielle en République du Soudan du Sud.

A Son départ de l'aéroport international de Juba, le Souverain a été salué par le président sud-soudanais, M. Salva Kiir Mayardit.

SM le Roi a, par la suite, été salué par le Conseiller et l'envoyé personnel du président sud-soudanais, le ministres des affaires du cabinet de la présidence, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'information, le ministre du pétrole, le ministre de l'électricité, des barrages et des ressources hydriques, le ministre de la sûreté nationale, le gouverneur du district de Jubek et le maire de Juba.

Pour sa part, le président de la République du Soudan du Sud a été salué par les membres de la délégation accompagnant SM le Roi.

Le Souverain a été aussi salué par l'ambassadeur du Royaume, M. Mohamed Maoulainaine, ainsi que par les membres de la mission diplomatique marocaine.

SM le Roi a, à cette occasion, passé en revue un détachement de la garde d'honneur sud-soudanaise.

Au cours de Sa visite en République du Soudan du Sud, la première effectuée par le Souverain dans ce pays de l'Afrique de l'Est, SM le Roi a eu des entretiens avec le chef d'Etat sud-soudanais et présidé la cérémonie de signature de neuf accords et conventions portant sur la consolidation de la coopération économique bilatérale.

Le séjour royal a été aussi marquée par la visite de l'hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR) déployé à Juba, dans le cadre d'une mission humanitaire au profit des populations de la République du Soudan du Sud, et la remise de dons humanitaire et en matériels médicaux au profit de la population sud-soudanaise.