Afrique: Dakar anticipe sur ses problèmes avec sa stratégie Ville résiliente

La capitale sénégalaise a lancé, ce jeudi 2 février, sa stratégie ville résiliente qui est une initiative conjointe duréseau des 100 villes résilientes (100 RC), pilotée par la Fondation Rockefeller. Il s’agira, selon le maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, non de mesurer la capacité à résister de la ville mais son aptitude à anticiper sur les problèmes. Le Président de 100RC, M. Michael Berkowitz, de souligner que Dakar et Durban (Afrique du Sud) sont les premières villes africaines à être choisies parmi les 35 premières.

Faire de Dakar une ville propre, sûre, économe en énergie et prête pour une croissance inclusive. C’est l’objectif visé par l’équipe municipale qui manage la capitale sénégalaise. Elle l’a exprimé à travers sa stratégie ville résiliente éligible à l’initiative du réseau des 100 villes résilientes (100 RC), pilotée par la Fondation Rockefeller.

Cet instrument qui lui permet d’anticiper sur les problèmes auxquels elle sera confrontée est lancée ce jeudi 2 février par Mes Khalifa Ababacar Sall etMichael Berkowitz, respectivement maire de Dakar et président du réseau des 100 villes résilientes (100 RC).

M. Sall de préciser d’entrée que résilience, dans ce cas précis, ne consiste pas à la capacité de la ville à résister mais son aptitude à anticiper sur les problèmes. Pour Dakar, il s’agira de la capacité des autorités et populations à anticiper sur l’érosion côtière, à gérer les conséquences des inondations, les déchets, construire une citoyenneté et une réactivité citoyenne, doter à la capitale des moyens d’être résiliente. Entre autres priorités, le chef du bureau résilience de la Ville de Dakar, M. Antoine Faye, y ajoute la santé, l’économie numérique, eau et assainissement, restaurer les zones non aedificandi et les espaces verts…

L’édile de la ville de Dakar pense que c’est un challenge pour ceux qui gèrent les collectivités locales à échanger avec leurs populations sur ce que sera leur avenir dans un contexte où le monde globalisé est éprouvé par des péripéties, des drames et par différentes épreuves qui interpellent leur capacité à les apprécier, à les anticiper, à y résister.

A travers cette initiative, la Fondation Rockefeller accompagne les collectivités locales à intégrer dans leur gouvernance cette capacité à prendre en charge de manière plus durable leur cadre et condition de vie, et à doter leurs populations, des moyens à être résilients.

Pour que Dakar puisse relever les défis auxquels elle est confrontée, Michael Berkowitz estime que la capitale sénégalaise doit insister sur plusieurs points tels que le renforcement de l’emploi des jeunes, la création d’une ville verte et la formalisation du secteur informel.

Sur cette lancée, M. Berkowitz de rappeler que le programme des 100 Villes Résilientes a été lancé en 2013, année du centième anniversaire de la Fondation Rockefeller, qui a pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations dans le monde. Il ajoute que Dakar est l’une des 10 villes africaines retenue dans le réseau des 100 villes résilientes qui compte parmi ses membres des villes comme Paris, New York, Melbourne, Bangkok, Athènes, ou Kigali.

Le président du réseau 100 RC juge judicieux cette démarche en brandissant un rapport de la Banque mondiale publié en 2013 et selon lequel, six des dix pays avec les plus forts taux d’urbanisation sont en Afrique sub-saharienne. Dans les prochaines décennies, le pourcentage d’Africains vivant dans les villes continuera de croitre passant du taux actuel de 30% à près de 50% en 2030. Ce qui veut dire que la moitié de la population africaine vivra bientôt dans les centres urbains.

M. Berkowwwitz de confier la stratégie de Dakar qui est le couronnement de deux années de dure labeur est la première publiée par une ville africaine et par une ville francophone. A son avis, « en tant que leader dans le monde francophone, je pense que Dakar pourra construire un partenariat important avec nos deux principales villes francophones que sont Paris et Montréal dont les stratégies doivent être publiées dans l’année à venir ». Avant de poursuivre : « Avec leur diversité et leur portée mondiale, ces trois villes mises ensemble pourront jouer un rôle important dans le monde francophone et au-delà ».

Avec une continuation de cette tendance, souligne M. Berkowitz, les années prochaines seront cruciales pour le choix du chemin qui mène vers un avenir résilient.

La ville de Dakar, à travers cette stratégie, va partager ainsi avec les parties prenantes, identifier les urgences, priorités et axes d’organisation et de mobilisation pour être dotée de moyens de se préparer à laisser aux générations futures un cadre de vie propice à une vie prospère.

Le maire de la ville de Dakar considère que le lancement de cette stratégie est une interpellation de tous où chacun est concerné. Pour lui, c’est une manière de voir comment rendre Dakar plus vivable et les citoyens plus conscients sur les risques et dangers qui les guettent.

Khalifa Ababacar Sall se pose le défi de la mise en œuvre de cette stratégie qui a pour finalité de construire le Dakar des cinquante prochaines années.

A ce sujet, Michael Berkowitz souligne que cette stratégie et le travail collectif nécessaires pour sa mise en œuvre doivent faire abstention des divergences politiques et des tentions municipale et régionale. « Il faut que la stratégie soit une institution en elle-même qui puisse survivre aux péripéties politiques quel que soit la couleur politique des tenants du gouvernement et les alternances ».