Angola: Le pays et le Brésil discutent de la coopération militaire

Luanda — Le ministre angolais de la Défense, João Gonçalves Lourenço, et l'ambassadeur du Brésil en Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto, ont discuté jeudi à Luanda des questions liées au renforcement de la coopération militaire entre les deux pays.

C'est ce qu'a informé l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil accrédité en Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto, à la fin d'une audience aux locaux du ministère de la Défense Nationale.

Il a dit qu'il s'agissait d'une visite de courtoisie après environ deux mois dans ce poste en Angola pour renouveler l'intérêt du Gouvernement brésilien de renforcer de plus en plus les relations traditionnelles entre les deux pays lusophones dans tous les domaines.

Paulino de Carvalho Neto a affirmé que le Brésil était en mesure de former militaires angolais pour participer aux opérations de paix sous l'égide de l'ONU, ainsi que de fournir de l'équipement aux Forces armées angolaises.

"Le Brésil, comme l'Angola, lutte pour le développement et est capable de coopérer avec des pays frères et amis, dans le domaine de l'enseignement de la doctrine militaire et dans la fabrication de matériel militaire", a ajouté le chef de la mission diplomatique brésilienne.

Il a salué l'expérience brésilienne dans les opérations de maintien de paix dans le cadre de l'ONU en Afrique et dans d'autres régions du monde et s'est dit prêt à collaborer et à intensifier les échanges dans le domaine de la défense et de profiter de l'expérience militaire angolaise.

Situé dans le continent américain, le Brésil comme l'Angola est membre de la Communauté des pays de langue portugaise (liste CPLP).