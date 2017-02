Angola: La Bourse a atteint environ 60 milliards de kwanzas dans les négociations par mois

Luanda — La Bourse de la dette de valeurs d'Angola (BODIVA) a enregistré des négociation autour de 60 milliards de kwanzas par mois au cours des deux derniers mois de 2016, contre les 30 milliards des notations faites dans la même période de 2015, a informé son président du Conseil d'administration, Patricio icudo Vilar.

Ce saut a eu lieu après le lancement du segment de la Bourse, le 15 novembre 2016, une période qui a vu les meilleurs mois de la vie de la BODIVA en Angola, selon Patricio Vilar, parlant à l'Angop, en marge de la cinquième Réunion des cadres de la Commission du marché des capitaux (CMC).

En 2016, la BODIVA avait deux fois et demie le niveau des négociations par rapport à 2015, ayant enregistré un volume de transactions de 365 milliards de kwanzas, équivalant à environ deux milliards de dollars.

En 2015, les transactions ont été de 104 milliards, selon Patricio Vilar, qui a défendu la nécessité de lancer d'autres segments pour rendre le marché de la bourse plus attrayant.

Actuellement, les bons du Trésor (BT) sont les valeurs les plus attractives du marché boursier, avec des taux d'intérêt fixé à 23-24 pour cent et sa période de maturité, qui sont inférieures par rapport aux titres d'Obligations du Trésor (OT), d'où la concurrence enregistrée par les banques commerciales et les entreprises.

Les Banques de Développement d'Angola (BFA), Angolais d'investissement (BAI), Standard Bank, BIC et la Banque d'épargne et de crédit (BPC) et certaines entreprises sont membres opérant dans la bourse, outre deux entités correctives.

Pour les prochains défis, la BODIVA cherchera par la préparation des titres qui puissent être insérés dans le marché, le renforcement de la communication auprès des investisseurs potentiels, pour qu'il y ait une plus grande participation effective de certaines institutions qui sont encore en dehors du marché financier angolais.

La Bourse de valeurs en Angola est présentée en temps réel sur le site http://www.bodiva.ao