Angola: Cunene - L'Administration publique au pays génère plus de 159.000 emplois

Ondjiva — Un total de 159.773 postes de travail ont été créés par l'administration publique et dans l'économie en Angola au cours de l'année 2016, soit moins 101.326 par rapport à l'année 2015, a appris jeudi à l'Angop, à Ondjiva, Cunene, d'une note Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale (MAPTSS).

Selon le document distribué à la presse lors du Conseil consultatif du MAPTSS, qui se déroule à Ondjiva depuis mercredi, parmi ces postes de travail, il y a ceux générés par les marchés de contrat et le secteur privé, correspondant aux 18 provinces du pays.

Parmi les domaines d'activité se distinguent le commerce, l'agriculture, la pêche, le transport, la géologie et mines, l'eau, l'énergie, l'éducation, l'hôtellerie et le tourisme, la santé, les télécommunications et les entreprises de sécurité.

Malgré le cadre financier du pays, le Gouvernement angolais continue à mettre au point des mesures pour contrer ce mauvais moment de l'économie.

Outre les contrats publics et privés, au cours de l'année 2016, il a été formé au niveau du pays, 42.679 jeunes et adultes dans diverses spécialités de formation technique dans 633 centres de formation et pavillon d'art et métiers existant dans le pays.

De même, l'Ecole Nationale d'Administration (ENAD) a réalisé 100 actions de formation au bénéfice de 3.777 employés et agents administratifs.

A propos de l'activité d'inspection générale du travail en Angola en 2016, il a été enregistré 21.124 infractions laborieuses à travers 7.050 actions d'inspection dans les entreprises publiques et privées, touchant 191.072 travailleurs.

Dans le domaine de la protection sociale obligatoire, le pays dispose d'un million 430.258 inscrits dans le système de sécurité sociale et 116.551 retraités.

La fonction publique en Angola a 360.381fonctionnaires et agents administratifs.