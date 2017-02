Angola: Des brasseries contribuent à améliorer le bien-être de la population

Luanda — Le secteur industriel des boissons contribue de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations, offrant des possibilités d'emploi à des centaines de personnes, ce qui garanti aux familles un revenu pour leur bien-être.

C'est ce qu'a déclaré mercredi, à la presse, à Luanda, la secrétaire d'Etat à l'Economie, Laura Monteiro, au cours d'une visite d'évaluation du fonctionnement des industries de boissons, dans les municipalités de Icolo et Bengo, Viana et Cacuaco.

Elle a ajouté que la production nationale des brasseries jouait un rôle clé dans la substitution des importations et l'épargne de devises, qui ont un impact majeur sur le bilan de paiement du pays.

Selon la secrétaire d'État, il y a la possibilité de soutenir les industrie de boissons, avec la production de matières premières nationales telles que le maïs et le sucre, par exemple. Cette mesure, a-t-elle dit, va créer plus d'emplois, ce qui est l'un des aspects les plus importants de ce secteur industriel.

Laura Monteiro a affirmé qu'en vertu de la stratégie pour sortir de la crise et la mise en œuvre des programmes élaborés par l'Exécutif angolais, l'industrie des boissons avait été l'un des secteurs prioritaires et qu'elle commençait à donner des résultats positifs.

"Nous sommes très heureux avec les résultats des brasseries visitées parce que de nombreuses lignes de production auparavant paralysées, ont repris leur fonctionnement, augmentant le nombre d'emplois", a-t-il indiqué.

À son avis, le soutien continu fourni à ce secteur pourrait contribuer à la croissance de la production nationale.

Pour sa part, le secrétaire d'Etat à l'Industrie, Quiala Gabriel, a exprimé sa satisfaction pour le degré de fonctionnement des équipements installés dans les usines, qui répondent aux attentes envisagées par le Gouvernement.

Il a souligné le manque de matières premières, résultant de la pénurie de devises étrangères sur le marché intérieur comme l'une des principales difficultés qui empêché le bon fonctionnement des industries du secteur.

"Les devises disponibles doivent être distribuées de façon rationnelle en raison de la pénurie qui est enregistrée sur le marché, raison pour laquelle le secteur industriet devrait se concentrer davantage sur l'achat de matières premières locales", a-t-il conseillé.

La visite de travail, dirigée par le ministre de l'Economie, Abraão Gourgel, a été réalisé à l'usine du groupe d'affaires Mosvipo qui produit de l'eau de la marque Akua Cristalina, às Mazozo (municipalité de Icolo et Bengo), l'usine de Sumol et Compal, à Bom Jesus, la brasserie de Bom Jesus (Cobeje - Cuca), l'usine Nampak Bevcan Angola (ancien Angolata) à Viana, l'usine Vidrul (Cacuaco) et Refriango (Viana).

La journée de terrain organisée par l'Association des Industries des boissons d'Angola (AIBA) a été témoignée par le vice-gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Manuel Dias, des hommes d'affaires, des économistes, entre autres individualités.