Angola: Des industries récupèrent des lignes de production malgré les difficultés

Luanda — La disponibilité de devises pour les entreprises productives, encadrée dans la stratégie du Gouvernement angolais pour sortir de la crise financière, a progressivement récupéré le fonctionnement normal de plusieurs lignes de différentes industries de production.

C'est ce qu'a constaté mercredi, à Luanda, le ministre de l'Economie, Abrahão Gourgel, durant une visite aux fabriques du groupe entrepreneurial Mosvipo, qui produit de l'eau de la marque Akua Cristalina à Mazozo (municipalité de Icolo et Bengo) , de Sumol et Compal à Bom Jesus, la brasserie de Bom Jesus (Cobeje - Cuca), la Nampak Bevcan Angola (ancienne Angolata) à Viana, Vidrul (Cacuaco) et Refriango à Viana.

Durant la journée de travail sur terrain, qui a duré environ 10 heures, il a été constaté le plein fonctionnement des lignes de production de ces industries, qui, au cours du premier semestre 2016, étaient paralysées par manque de matières premières.

Par exemple, la Cobeje, qui fabrique plusieurs marques de bière vendue sur le marché intérieur comme Cuca, Nocal et Doppel, produit actuellement deux millions 400 hectolitres de bière par an et emploie 709 travailleurs, grâce à l'effort conjoint du Gouvernement angolais et du secteur entrepreneurial, a affirmé l'administrateur du groupe entrepreneurial en Angola, Philipe Frederick.

À son tour, le groupe d'affaires Mosvipo a une capacité de production de 66 millions de litres d'eau par an, avec un effectif de 100 employés, selon son administrateur exécutif, João Pinto.

Selon les données de l'Institut national de la statistique (INE), l'industrie angolaise contribue avec quatre pour cent au produit intérieur brut (PIB).