Angola: Cunene - Le ministre Pitra Neto encourage la méritocratie dans la fonction publique

Ondjiva — Le ministre de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale (MAPTSS), Pitra Neto, a encouragé jeudi, à Ondjiva, province de Cunene, la nécessité pour les gestionnaires, les fonctionnaires et agents administratifs de développer une culture du mérite et de l'auto-formation professionnelle.

Le gouvernant a fait ces considérations lors d'un acte de remise de prime à deux fonctionnaires éminents du Maptss à Cunene, dans le cadre des actions prévues durant le Conseil consultatif du secteur, qui se déroule depuis mercredi à Ondjiva.

Pitra Neto a remis des certificats de mérite et des primes d'encouragement comme une télévision à écran plasma, et un réfrigérateur aux deux fonctionnaires distingués.

Le ministre a déclaré que d'autres devraient suivre les exemples de ces deux employés, qui, par le mérite, se sont distingués des autres employés.

La méritocratie dans les entreprises publiques et privées est un moyen de motiver les employés qui se distinguent dans l'exercice de leurs fonctions, a-t-il expliqué.

Le Conseil consultatif du Maptss se clôture ce jeudi et vise à faire le bilan des activités menées par le secteur en 2016 et à fixer des objectifs et des défis pour cette année.

Les participants à l'événement analysent des questions de formation professionnelle, les activités d'inspection, la formation des fonctionnaires, la protection sociale obligatoire et les emplois générés dans l'administration publique et dans l'économie.