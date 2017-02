Egypte: CAN 2017 - Hector Cuper veut vaincre sa malchance en finale

L'Égypte, déjà sept fois vainqueur de la Coupe d' Afrique des nations, s'est qualifiée pour la finale de la CAN 2017. Portée par son gardien vétéran Essam El-Hadary, l'Égypte a éliminé le Burkina Faso au terme d'une cruelle séance de tirs aux buts (1-1, 4-3 tab). Les Pharaons retrouveront en finale le vainqueur du duel entre le Cameroun et le Ghana.

«J'espère qu'un jour on me donnera une finale. Je n'ai vraiment pas de chance avec les finales», a déclaré Cuper à l'AFP, mercredi soir après la qualification. «Il faut être optimiste», a ajouté l'austère Argentin, 61 ans, gratifiant la salle de presse d'un rare sourire au souvenir de ses deux finales de Ligue des champions perdues avec Valence il y a plus de quinze ans.

Cuper avait conduit deux fois de suite les locataires du Mestalla sur la deuxième marche de la C1, face au Real Madrid en 2000 (3-0) et face au Bayern Munich aux tirs au but l'année suivante. «C'est ma grande finale», a ajouté Cuper, alors que l'Égypte rencontre dimanche à Libreville le vainqueur du choc Ghana-Cameroun comptant pour la seconde demi-finale de la CAN 2017. «J'ai un groupe de joueurs extraordinaires. Je les remercie, je les félicite pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire.

Et pourvu que l'on puisse soulever la Coupe», a ajouté Cuper. Absente depuis trois éditions en Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte reste sur trois victoires de rang pour ses dernières participations (2006, 2008 et 2010). Le pays totalise sept trophées depuis 1957, un record.