Congo-Brazzaville: Echanges sur le roman « Ce foutoir est pourtant mon pays »

Le cercle des lecteurs de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire a reçu, le 1er février, l'écrivain Alphonse Chardin N'kala, auteur de l'ouvrage "Ce foutoir est pourtant mon pays". L'écrivain était entouré de Guy Serges Mayeko, critique littéraire; Avenir Blaise Diabankana, écrivain et lecteur; Muriel Troadec, directrice générale des Lettres Mouchetées qui ont édité l'ouvrage. Tous ont partagé avec le public la quintessence de l'ouvrage.

"Ce foutoir est pourtant mon pays" est une œuvre romanesque originale écrite par Alphonse Chardin Nkala qui peint une société qui vient de vivre les affres de la guerre. Dans un style simple, clair, précis, l'auteur décrit les différentes péripéties et tumultes que vit Bathi Batuko, ce pays déchiré par les pires atrocités comme dans tout conflit armé. Se remettant petit à petit de ces moments cauchemardesques, le peuple a du mal à croire que le pays est devenu un foutoir dans une société où règnent le chaos et la confusion, la liberté est un mythe, les élites des différentes ethnies s'affrontent et la moindre étincelle peut générer un incendie dévastateur. Un modèle de société dominé par une ploutocratie déguisée en démocratie.

La trame du roman : Mongalé est de retour à Bathi Batuko, son pays, après une longue période d'exil. Elle cherche à reprendre le cours de sa vie, interrompu par la guerre. Au détour d'une rue, elle retrouve Prince, le fils de son frère, seul rescapé de la famille emportée dans la tourmente. Tous les deux vont se raccrocher l'un à l'autre pour rassembler les pans de leur histoire.

Ce roman saisissant présente une mosaïque de personnages dont la pertinence des propos n'enlève rien à la profonde affection qu'ils nourrissent pour leur pays. Pour Guy Serges Mayeko, ce roman est une œuvre instructive sur les conditions d'existence dans les pays vivant sous les Tropiques. L'auteur y décrit un intérieur où l'essentiel est sale et nauséabond. C'est un pays où tout fonctionne à l'envers, a renchéri Avenir Blaise Dianbakana.

Selon Alphonse Chardin N'kala, en publiant ce roman, son objectif est que ce pays cesse d'être un foutoir et retrouve son auréole d'antan pour qu'il soit respecté de l'intérieur comme de l'extérieur. Car, a-t-il ajouté, la violence n'appelle que la destruction et le chaos. Le dialogue et la concertation comme au temps du Mbongui restent la seule issue de sortie après un déchirement. Alphonse Chardin N'kala est né à Moussanda au Sud du Congo. Il est licencié en littérature et civilisation africaine. Poète, journaliste et enseignant, l'auteur est passionné par la culture. Actuellement, il est directeur départemental du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire.