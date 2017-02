Algérie: Constantine - Un atelier de formation consacré aux ARTs de la marionnette

Constantine — Un atelier de formation consacré aux arts de la marionnette vient d'être lancé dans la wilaya de Constantine à l'initiative du théâtre régional de Constantine (TRC), a-t-on constaté jeudi.

Cet atelier de dix (10) jours au profit de dix (10) marionnettistes et professionnels des arts de la scène de théâtre de la wilaya de Constantine, vise à faire rayonner l'art de la marionnette et développer ses techniques à travers la formation et par conséquent la qualité des productions théâtrales qui seront produites localement, selon le metteur en scène Yacine Tounsi, encadreur de cette session de formation de second degré.

Faisant savoir que les artistes Nabil Messahel, Nawel Awad, Salima Layeb, Bassem Boumabous et Mohamed Layeb et Lynda Ghannam figurent parmi les marionnettistes concernés, M.Tounsi a ajouté que ces participants seront initiés notamment aux techniques de la conception, la fabrication et le développement de la mobilité d'une marionnette.

Cette formation a été précédée par un autre cycle de formation de 1er degré en 2015 et dont le cursus avait été couronné par le montage d'un spectacle dédié aux enfants "Sanaâ El khayal", écrit par Farid Ferroudji, a-t-on rappelé.

Louant l'initiative du TRC qui a ouvert ses portes pour "l'épanouissement du quatrième art et son développement", en mettant tous les moyens dont il dispose au profit de jeunes talents pour leur permettre d'émerger et d'améliorer la qualité des pièces théâtrales, ce même metteur en scène a également ajouté qu'il mise sur la diversification des spectacle à Constantine afin de démontrer sa prouesse, son honorabilité et manifester sa compétitivité.

A la fin de ce stage de formation inscrit dans le cadre d'une dynamique de perfectionnement des talents émergents par le TRC, 5 ou 6 marionnettistes seront choisis pour l'interprétation des rôles d'une nouvelle pièce théâtrale qui sera produite en collaboration entre le TRC et l'association locale Assala à savoir Djeha digital, un texte de Kenza Mebarki.