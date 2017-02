Algérie: Jumelage inter hôpitaux - Plus de 950 consultations effectuées dans le Gourara

Adrar — Plus de 950 consultations médicales spécialisées ont été effectuées au profit de malades dans le Gourara (Adrar) dans le cadre d'un jumelage entre le centre hospitalo-universitaire de Kouba (Alger) et l'établissement public hospitalier de Timimoune, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

L'initiative, qui a pris fin ce jeudi et pour laquelle a été mobilisé un staff de 35 personnes, entre professeurs de médecine, praticiens spécialistes et paramédicaux, a permis à de nombreux patients de la région du Gourara (Nord d'Adrar) de bénéficier de consultations médicales gratuites, a indiqué à l'APS le président de l'équipe médicale, Pr. Yaiche Toufik Achour.

Menée dans de bonnes conditions, en coordination avec les personnels médicaux et paramédicaux des établissements de santé de la région, l'opération a donné lieu à des consultations dans les spécialités de gynécologie-obstétrique, pédiatrie, épidémiologie, Oto-rhino-laryngologie (ORL), chirurgie générale et radiologie, a-t-il précisé.

Le programme a permis, en outre, l'organisation, dans le cadre du rapprochement des prestations médicales de la population, de visites aux établissements de santé de proximité dans les zones enclavées de la région du Gourara, à l'instar de Tinerkouk, Ksar Kaddour, Talmine et Ougrout, a-t-on indiqué de même source.

Des rendez-vous ont été également fixés pour effectuer des interventions chirurgicales, pour les cas complexes, au niveau du CHU de Kouba.

Une session de formation au profit des personnels des établissements de santé du Gourara a été encadrée par des professeurs délégués par le ministère de tutelle et ayant trait aux voies et moyens de prise en charge des cas de maladies cardiaques, de maladies gynécologiques et du cancer des intestins.

Une caravane médicale dans la commune d'Aoulef

Des consultations médicales spécialisées ont été entamées jeudi dans le cadre d'une caravane médicale au profit des malades de la commune d'Aoulef (250 km Est d'Adrar), dans le cadre d'un jumelage entre l'établissement hospitalier de cette collectivité et le CHU de Birtraria (Alger).

Première du genre entre ces deux établissements de santé, cette caravane s'emploie à élargir les spécialités médicales couvertes, à la satisfaction de la population locale, a indiqué le président de l'équipe médicale de Birtraria, Pr. Ahmed Hadri.

Initiée en coordination avec l'association d'insertion et d'aide aux malades de la wilaya d'Adrar, cette initiative vise à contribuer à l'amélioration des prestations médicales dans la région du Tidikelt et assurer des soins et traitements dans des spécialités non assurées localement, a affirmé, de son côté, la présidente de l'association, Ferdjani Dehadja.

Cette initiative permettra d'assurer des consultations en médecine interne, diabétologie, cardiologie, chirurgie générale, pédiatrie, gynécologie-obstétrique et en radiologie.

Le directeur de l'EPH d'Aoulef, El-Khal Mohamed Abdelghani, a salué l'organisation de cette caravane qui devra permettre d'améliorer la couverture médicale et la prise en charge des populations des régions ciblées.