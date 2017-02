Algérie: Surveillance des élections - La HIISE, un mécanisme aux larges prérogatives

Après le scrutin, elle s'assure du respect des procédures de dépouillement, de recensement, de centralisation et de conservation des bulletins de vote exprimés, ainsi que des dispositions légales permettant aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants de consigner leurs réclamations sur les procès-verbaux de dépouillement.

Avant le scrutin, cet organe s'assure notamment de la neutralité des agents chargés des opérations électorales et de la non utilisation des biens de l'Etat au profit d'un parti politique, d'un candidat ou d'une liste de candidats.

Instituée à la faveur de la révision de Constitution de 2016, cette instance est composée du président et de 410 membres, nommés à parité par le président de la République, de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et de compétences indépendantes, choisies parmi la société civile.

Alger — La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) est un mécanisme indépendant de surveillance, jouissant de larges prérogatives et doté de l'autonomie financière et de gestion.

