Afrique: Demi-finale Burkina # Égypte - «On ne refera pas le match»

Fini donc le rêve du Burkina de soulever le trophée de la 31e coupe d'Afrique des nations, Gabon 2017. La faute à un vieux gardien égyptien, Essam El Hadary, qui a stoppé 2 tirs au but des Etalons à l'issue de la séance fatidique. Malgré cette élimination en demi-finale, coach et joueurs gardent la tête haute, mettent le cap sur le match de classement.

Paulo Duarte, sélectionneur national

Je félicite l'Egypte pour sa victoire, je félicite mes joueurs qui ont fait un grand championnat avec une qualité de jeu fantastique.

A part la défaite lors des tirs au but, on n'a perdu aucun match. Et dans celui-ci, face à l'Egypte, en première mi-temps, on a eu un penalty, mais l'arbitre n'a pas sifflé, malgré l'insistance de son assistant.

Après, il y a la séance des tirs au but. Dans cet exercice, tout le monde peut gagner. Mais je pense que s'il y a une équipe qui devrait gagner ce match, c'est bien le Burkina.

Maintenant, vous dites qu'on a laissé des jeunes tirer les penalties. A l'entraînement, on a longuement travaillé cela, on sait ceux qui frappent bien et ceux qui frappent moins bien. Donc on a choisi les 5 meilleurs.

On ne peut pas présager que l'un d'eux va rater son tir sinon on ne le laisserait pas tirer. Les meilleurs joueurs du monde ratent les penalties. L'Egypte a gagné, elle est meilleure et il faut accepter cela. Nous devons accepter la défaite.

J'ai toujours cru qu'on pouvait amener la coupe au Burkina, mais il y a beaucoup de choses qui ne dépendaient pas de nous. Le prochain match sera le plus dur pour remotiver les joueurs et pouvoir jouer le match de classement.

Bakari Koné, défenseur des Etalons

On a tout donné, on méritait de passer. Mais les dieux du football en ont décidé autrement. C'est vraiment difficile de l'accepter mais nous sommes des hommes. On va relever la tête et continuer à travailler. Il n'y a rien à regretter, on a donné tout ce qu'on pouvait.

Les Egyptiens n'ont pas joué. Les séances de tirs au but sont souvent cruelles. On ne force personne à aller tirer.

Ce n'est pas une question de classement de tireurs. On avait tous envie de tirer. C'est vrai que ce sont des jeunes qui ont tiré en dernier ressort, mais ils sont solides dans la tête. Ils sont à encourager.

Razak Traoré, milieu des Etalons

C'est vrai qu'on est déçu. Ça fait toujours mal de perdre en demi-finale. On a donné le maximum, mais c'est la loi du sport. Il faut un gagnant et un perdant. On a montré à tous qu'on était capable du meilleur.

On a créé une famille et une équipe. On perd ensemble et on gagne ensemble. On nous a négligés au début, mais on est là et on a montré qu'on est capable de beaucoup de choses.

On a réussi à marquer à la meilleure défense de la compétition. Nous sommes des sportifs et encore un challenge, on va se battre pour la 3e place.