Algérie: Emploi - Les jeunes porteurs des projets en difficulté peuvent rééchelonner leur dette

Le principe d'équité homme/femme dans la fonction publique, est un principe constitutionnel consacré par les lois et les régimes, a indiqué le ministre qui a ajouté que tous les agents douaniers bénéficiaient des mêmes droits et des mêmes devoirs, y compris le port obligatoire de l'uniforme.

Les travailleurs de cette institution ont des droits et obligations dont le port de l'uniforme pendant l'accomplissement de leurs missions, conformément à l'article 39 de la loi 207-79 de juillet 1979, portant code des douanes amandé et complété, a ajouté le ministre.

En réponse à une autre question concernant des informations selon lesquelles "des travailleuses dans le corps des douanes dans la wilaya de Laghouat auraient été licenciées en raison du port du voile", M. Baba Ammi a démenti "catégoriquement cette information", affirmant que la Direction générale de douanes (DGD), "n'a licencié aucune travailleuse à cause de sa tenue", ajoutant que "l'équité homme/femme dans les droits et devoirs, est un principe constitutionnel".

