Algérie: Les dépouilles des deux victimes algériennes de l'attentat de Québec rapatriées le 4 février (MAE)

Alger — Les dépouilles des deux victimes algériennes tombées dans le lâche attentat terroriste perpétré à la Grande Mosquée de Québec seront rapatriées en Algérie samedi, a annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"L'opération de rapatriement a été décidée par les familles en coordination avec l'ambassadeur d'Algérie à Ottawa et le consul général à Montréal, qui leur ont rendu visite à Québec pour leur présenter les condoléances au nom du gouvernement et du peuple algériens et les assurer de la sympathie et de la solidarité de l'ensemble de leurs compatriotes établis au Canada", a déclaré M. Benali Cherif à l'APS.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que "toutes les dispositions ont été prises" par les services consulaires algériens pour permettre le retour et l'enterrement dans leur pays natal et parmi les leurs de feu Abdelkrim Hassane et Khaled Belkacemi.