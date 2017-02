Afrique: Communiqué conjoint publié au terme de la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI en République du Soudan du Sud

Juba — Voici le texte intégral du communiqué conjoint publié au terme de la visite officielle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en République du Soudan du Sud :

«1- Sur invitation de SE Salva Kiir Mayardit, Président de la République du Soudan du Sud, Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc a effectué une visite officielle à Juba, les 1er et 2 février 2017. Sa Majesté le Roi Mohammed VI était accompagné d'une délégation de haut niveau.

2- La visite de deux jours symbolise l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de SE le Général Salva Kiir Mayardit, Président de la République du Soudan du Sud, aux valeurs du panafricanisme, de la solidarité et de la fraternité, et témoigne de la forte volonté du Maroc de contribuer à la consolidation de la stabilité et au processus de construction de la paix au Soudan du Sud.

3- Au cours de leurs entretiens, SE le Président Salva Kiir Mayardit et Sa Majesté le Roi Mohammed VI se sont félicités des liens d'amitié entre les deux pays et ont exprimé leur attachement à la consolidation des relations bilatérales fortes entre le Maroc et le Soudan du Sud.

4- Les deux chefs d'État ont identifié un nombre de domaines à même de donner l'élan espéré au développement des relations entre les deux pays, tout en exprimant leur détermination à promouvoir une coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique et génératrice de richesse, y compris à travers un mécanisme triangulaire pour la mobilisation des fonds pour le développement international et l'expertise nécessaire en vue de générer le développement durable et améliorer le cadre de vie des populations locales à l'heure où le Soudan du Sud s'emploie à surmonter les défis.

5- Les deux chefs d'État ont co-présidé la cérémonie de signature des conventions et des mémorandums d'entente dans des secteurs clés. Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SE le Président Salva Kiir Mayardit ont eu le plaisir d'assister à la cérémonie de signature de la Convention relative à la construction de la nouvelle ville à Ramciel.

Les autres conventions et mémorandums d'entente couvrent les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des mines, des hydrocarbures, de l'industrie, de l'investissement, la lutte contre l'évasion fiscale, de la formation professionnelle et du partenariat économique entre les milieux d'affaires. Ces conventions ouvrent de nouveaux horizons de coopération entre les deux pays dans les domaines susmentionnés.

6- Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi a assuré à SE le Président Salva Kiir Mayardit de la disposition du Maroc à partager son expérience avec le Soudan du Sud dans les domaines de la sécurité, et du développement économique et social en vue de contribuer à la stabilité et au développement de la nouvelle nation.

7- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'est félicité de l'appel lancé récemment par Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit pour un dialogue national, le qualifiant d'une initiative audacieuse pour la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de faire taire les armes d'ici 2020 et la création d'un Soudan du Sud stable, développé et prospère.

8 - Au cours de cette visite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Salva Kiir Mayardit ont coprésidé l'inauguration et les cérémonies de lancement de plusieurs projets de développement humain initiés au Soudan du Sud par le Maroc, et qui reflètent de manière concrète la solidarité du Maroc avec le peuple du Soudan du Sud. A cet égard, les deux Chefs d'Etat ont officiellement inauguré l'hôpital médical et chirurgical de campagne déployé à Juba par les Forces Armées Royales (FAR) afin de livrer des prestations médicales à la population.

9- Les deux Chefs d'Etat ont également visité l'entrepôt de l'assistance humanitaire octroyée par le Royaume du Maroc. A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a distribué un échantillon de cette aide à un nombre de personnes déplacées internes.

10 - En plus, durant la visite des deux Chefs d'Etat à l'Hôpital principal de Juba, Sa Majesté le Roi a remis un don de matériels et d'équipements médicaux, généreusement octroyée par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable.

11- Son Excellence, le Président Salva Kiir Mayardit a salué la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le renforcement de la coopération interafricaine et Sud-Sud, ainsi que les efforts du Souverain pour la préservation de la paix, de la stabilité, et pour la promotion de la prospérité du continent.

12- Tout en considérant que la question du Sahara est différente dans sa genèse et sa nature juridique et politique de celles du Soudan du Sud, Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit reconnait les efforts des Nations Unies en vue d'aboutir à une solution politique au conflit régional sur le Sahara. Le Président salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc.

13 - Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit a félicité Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la réintégration du Maroc au sein de l'Union Africaine et s'est félicité du soutien témoigné à l'égard du Maroc par une majorité écrasante des pays africains. Dans la même veine, Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit a mis en exergue le rôle du Maroc et sa contribution effective pour le développement, l'unité et la stabilité du continent.

14- Les deux Chefs d'Etat ont souligné le rôle important des organisations régionales subsahariennes africaines pertinentes, à savoir l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), notamment dans la mise en œuvre des stratégies du développement durable dans la région de l'Afrique de l'Est.

15 - Les deux Chefs d'Etat ont salué le processus d'intégration initié par ces deux groupements subrégionaux. A cet égard, Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit s'est félicité du grand potentiel du Maroc à contribuer au développement et à la stabilité de l'Afrique de l'Est dans son ensemble, et a appelé à renforcer les relations entre le Maroc et la région de l'Afrique de l'Est.

16- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a exprimé Son appréciation et gratitude pour l'hospitalité chaleureuse offerte à Sa Majesté et à la délégation L'accompagnant durant Leur séjour en République du Soudan du Sud.

17- SE le Président Salva Kiir Mayardit a exprimé la gratitude du gouvernement et du peuple du Soudan du Sud à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour la visite Royale et les dons médicaux et humanitaires généreux. Il a également exprimé sa gratitude spéciale à la Fondation Mohammed VI pour le développement durable.

18- A l'issue de Sa visite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé une invitation à SE le Président Salva Kiir Mayardit pour effectuer une visite officielle au Royaume du Maroc. Le Président a accepté avec plaisir l'invitation, dont les dates seront fixées à travers les voies diplomatiques».