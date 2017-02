Algérie: Législatives 2017 - Un cadre constitutionnel garantissant la régularité et la transparence

Il avait, en outre, souligné le caractère "neutre" de l'instance qu'il dirige sur les plans juridique et financier, outre l'"impartialité" de ses membres qui "n'appartiennent à aucun parti politique". Cela devrait conforter, selon lui, son "indépendance et lui permettre d'exercer au mieux ses missions, loin de toutes formes de pressions morales et matérielles".

La constitutionnalisation de cette instance se veut ainsi un gage de transparence et d'impartialité, en particulier pour les partis de l'opposition qui ont toujours revendiqué la création d'un tel mécanisme pour assurer la régularité et la transparence des élections.

La Constitution amendée à l'initiative du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, consacre, dans ses dispositions fondamentales, la régularité l'alternance démocratique par la voie d'élections libres et régulières, et la séparation des pouvoirs, dont l'indépendance de la justice.

