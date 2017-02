Sénégal: Commission UA - l'Echec de Bathily n'est pas synonyme d'un isolement diplomatique (Mankeur Ndiaye)

Mankeur Ndiaye a indiqué que "le Sénégal en tirera toutes les conclusions" et "continuera à avoir des ambitions africaines et des ambitions fortes".

"Au premier tour de l'élection, la candidate du Kenya a eu 16 voix, celui du Tchad, 14 voix et le candidat du Sénégal 10 voix. Cela veut dire que si la CEDEAO avait voté comme c'était retenu, le Sénégal se serait placé 2ème avec 15 voix après le Kenya et je ne suis pas sûr que toutes les 10 voix proviennent de la CEDEAO", a t-il affirmé.

"Tous ont reconnu le très haut niveau du candidat Bathily", selon Mankeur Ndiaye. "La candidature de Bathily a obtenu 187 votes secrets sur 191 votants aux Nations Unies (... ) mais à cause de jeux de positionnement et d'intérêts personnels (... ) notre candidat n'a pas été élu" à la présidence de la Commission de l'UA, a t-il dit.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.