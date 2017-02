Burkina Faso: Assemblée nationale - Le groupe parlementaire «Burkindlim» au rapport

Le projet de loi portant création d'une fonction publique territoriale au Burkina Faso et celui relatif à la création de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme, pour ne citer que ceux-ci, y figurent en bonne place.

Outre mesure, les membres de «Burkindlim» ont participé aux travaux des deux commissions ad 'hoc, dont l'une sur la levée de l'immunité parlementaire du député Salifou Sawadogo, mis en cause dans le coup d'Etat de septembre 2015, et l'autre sur l'adoption du budget de l'Assemblée nationale.

La deuxième session ordinaire de l'année 2016, a-t-il rappelé, a vu le vote de 22 lois, dont celles portant protection et promotion des droits des personnes âgées, statut général des personnels des forces armées nationales et règlementation de la commande publique.

