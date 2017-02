Afrique du Sud: «Noma», construire sa vie en Afrique du Sud

C'est une plongée dans l'Afrique du Sud post-apartheid, un documentaire tourné en xhosa pour être le plus près possible des personnes filmées. Noma, une jeune femme noire de 25 ans rêve de construire sa vie. Pour l'instant, elle habite une cabane dans un bidonville et essaie de s'installer avec d'autres sur un territoire inoccupé.

Projeté au Festival international de programmes audiovisuels (FIPA) à Biarritz, « Noma » raconte l'espoir et la tragédie d'une vie entre occupations, expulsions et destructions. Pablo Pinedo Boveda, réalisateur espagnol installé au Cap depuis 2010, admet d'avoir eu « plus peur de la police que des manifestants ».

Noma se déroule dans un bidonville au Cap, en Afrique du Sud. C'est l'histoire d'une femme, mais aussi d'un mouvement politique. Le Marikana Land Occupation essaie de construire sur des terres inoccupées des cabanes pour des gens précaires. L'occupation des terres, est-ce un problème majeur dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui ?

L'occupation de la terre est depuis toujours un grand sujet en Afrique du Sud, même avant l'apartheid. La distribution des terres est une conséquence du colonialisme. L'apartheid a pris fin en 1994, mais beaucoup de terres n'ont pas été restituées aux propriétaires d'origine. Il y a eu des tentatives de réconciliations et de réparations, mais jusqu'à aujourd'hui, la grande partie des terres appartient aux Blancs. C'est un sujet très sensible. Les townships, c'est une sorte de mélange entre post-colonialisme, des gens très pauvres et la volonté de vivre dans de vraies maisons et non pas dans des abris de fortune. Pour cela, ils essaient d'occuper des terrains inoccupés.

Noma est le nom de la jeune femme qui galère pour survivre, mais Noma est aussi l'histoire d'un territoire et surtout de l'époque post-apartheid ?

Le vrai nom de Noma est Nomaliphathwe Gwele. Il y a plusieurs niveaux de lecture de ce documentaire. Il ne parle pas seulement de l'époque post-apartheid, mais sur le fait que pour beaucoup de gens rien n'a changé depuis la fin de l'apartheid. Socialement, malheureusement, l'apartheid est toujours en vie.

L'un des manifestants cite la section 26 du Slums Act stipulant que l'occupation d'une terre inoccupée devient « légale » quand la « maison » est habitée plus que 24 heures. De l'autre côté, les propriétaires et les forces de l'État multiplient les expulsions et la destruction des « maisons » construites illégalement. Est-ce cela aujourd'hui la ligne de démarcation et de confrontation ?

C'est plus compliqué. Il y a un mouvement social qui a été lancé à Durban pour changer les lois constitutionnelles en faveur des habitants des bidonvilles. Finalement, la Cour constitutionnelle a changé la loi en donnant un peu plus de droits aux habitants des bidonvilles. Mais la plupart des cas, ces lois ne sont pas appliquées et les expulsions sont très violentes.

Pourquoi avez-vous tourné le film en noir et blanc ? L'Afrique du Sud, est-ce toujours une question de noir et blanc ?

C'est possible, mais je n'ai pas utilisé le noir et blanc pour ces raisons-là. Le noir et blanc est devenu un système de classes, un peu comme partout dans le monde. Les personnes les plus fortunées, ce sont toujours les Blancs. J'ai tourné en noir et blanc pour transporter l'ambiance du film, l'architecture qui est toujours très imprégnée de l'époque de l'apartheid. Mais je me suis aussi inspiré du cinéma néoréaliste des années 1950 sur lequel j'ai travaillé pendant mes études en Italie. Les drames sociaux en Italie, dix ans après la Seconde Guerre mondiale, montrent quelques parallèles avec les drames sociaux actuels en Afrique du Sud.

Qui verra ce film en Afrique du Sud ?

Il a été déjà montré en Afrique du Sud, dans un Festival des droits de l'homme et dans deux salles indépendantes. Mon but est de montrer ce film aux gens privilégiés en Afrique du Sud qui ne s'occupent absolument pas comment les autres vivent. Il y a tellement d'expulsions. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, suite à la pression sociale et des groupes soutenant le mouvement des bidonvilles devant la justice quand les cabanes sont détruites sans respecter les droits des gens. Sinon, ces actions sont aujourd'hui presque considérées comme des catastrophes naturelles. Il faut montrer que des gens comme Noma, travaillant complètement sous-payés dans des maisons ou des restaurants rapides, vivent dans des bidonvilles, dans des conditions déplorables.

La télévision en Afrique du Sud montre-t-elle cette situation que vous décrivez dans votre documentaire ?

J'aimerais tellement que le film soit diffusé sur l'une des chaînes principales du pays pour montrer aux gens ce qui se passe. Mais ces expulsions sont devenues tellement fréquentes, que tout le monde les considère comme une chose « normale ». Aujourd'hui, on ne le voit pas beaucoup dans les médias. Depuis la fin de l'apartheid, le plus grand parti au pouvoir est l'ANC [le parti historique de Nelson Mandela, ndlr]. Et l'ANC fait très attention ce qu'ils diffusent à la télévision.

Au début du film, des manifestants chantent : « Forward, forward, we're going forward. » Le mouvement social, dans quelle direction se dirige-t-il actuellement ?

C'est une chanson de l'époque anti-apartheid. Aujourd'hui, la direction est claire : ils vont continuer à galérer et à se battre, parce que le combat n'est jamais fini.