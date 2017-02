Algérie: Oran - Donner aux services des élections toute leur importance

D'autre part, il a insisté sur la formation des encadreurs des élections (chefs de centres, chefs de bureaux et assesseurs) afin de garantir la bonne marche et la transparence de rendez-vous électoraux qui ont une grande importance pour la vie politique, économique et sociale du pays, soulignant qu'une bonne formation permettra aux encadreurs de maitriser toutes les étapes de l'opération électorale.

Dans le même contexte et concernant les grandes communes, M. Maazouz n'a pas exclu d'élever les services des élections en directions, tout en les dotant en personnels compétents et en moyens adéquats.

Le SG du ministère de l'Intérieur a ajouté qu'à compter de cette année, le travail des services des élections des APC deviendra quotidien et sera encadré et équipé, ceci afin d'assurer la pleine transparence des élections.

