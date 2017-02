Afrique de l'Ouest: Marché financier - La Côte d'Ivoire sollicite 50 milliards en obligations du trésor

communiqué de presse

La Côte d'Ivoire va lancer sur le marché de l'Union monétaire ouest africain(Umoa) une émission d'obligations assimilables du Trésor par adjudication portant sur un montant de 50 milliards et sur une durée de 5 ans avec un différé de 3 ans, a annoncé l'agence régionale ouest-africaine de planification de la dette UMOA-Titres dans un communiqué.

La date de dépôt des soumissions est fixée au jeudi 09 février 2017 et la souscription minimum est de 100 obligations. La valeur nominale unitaire est de dix mille francs(10.000) et la valeur du taux d'intérêt est de 5.70%. L'échéance est fixée au jeudi 10 février 2022 et le remboursement de ces obligations se fera par amortissement annuel constant après un différé de trois ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 5,70% l'an dès la première année.

Les coupons sont affranchis de l'impôt ou taxe au titre des dispositions du code générale impôts de Côte d'Ivoire et les obligations du Trésor bénéficieront de l'admissibilité aux guichets de refinancement de la BCEAO dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire.

La présente émission s'inscrit dans le cadre de l'exécution du calendrier des émissions de titres publics en 2017. Elle a pour objet le refinancement des titres émis antérieurement et le financement des investissements prévus au budget de l'Etat au titre de l'année 2017.

Sur le plan économique, la croissance devrait ressortir à 8,9% en 2017 en lien avec une légère reprise de l'activité au niveau du secteur primaire, malgré les perturbations climatiques, et la bonne tenue des secteurs secondaire et tertiaire. L'inflation devrait être maitrisée (1,5%) grâce à l'accroissement de l'offre de produits alimentaires, à la poursuite des actions pour l'amélioration des circuits de distribution et des voies de desserte agricoles et à la mise en œuvre de politiques de lutte contre la cherté de la vie.

Pour rappel, 25% du montant mis en adjudication sont offert sous forme d'Offres Non Compétitives (ONC) aux Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) habilités de l'Etat Emetteur.