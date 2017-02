Afrique: Gilles Pargneaux - Un retour à la normale

Africa 2025, le Think Tank que nous co-présidons depuis sa fondation en 2014, œuvre pour… Plus »

Cette décision de l'Union africaine est donc un succès tant pour le Maroc et l'Afrique que pour les institutions internationales comme l'Union africaine et l'Union européenne».

Enfin, il est clair que le retour du Maroc au sein de l'Union africaine est une bonne nouvelle pour l'institution en tant que telle. Ce retour en fait une institution réellement représentative de son continent et, par conséquent, renforce sa crédibilité auprès de ses partenaires internationaux, en premier lieu l'Union européenne. Avec le retour du Maroc, c'est le dialogue Europe-Afrique qui va pouvoir encore plus se renforcer.

Ce retour, c'est également une excellente nouvelle pour l'Afrique. Avec le Maroc en son sein, l'Union africaine ne pourra que mieux traiter les grands sujets du continent : développement économique, sécurité, lutte contre le terrorisme, changement climatique et adaptation de l'agriculture africaine... autant de sujets sur lesquels le Maroc dispose d'une expertise reconnue et qui, désormais, pourra bénéficier à l'ensemble de l'institution africaine.

