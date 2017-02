Cote d'Ivoire: Abidjan - Mambé invite les populations à adopter des attitudes éco-citoyennes

Les populations de Ouéllé-Koumanou et Sika-Komenankro, villages situés dans le département… Plus »

Notons que les travaux de bitumage de la voirie du District d'Abidjan concernent trois communes : Abobo, Koumassi et Yopougon et vont coûter au total 70 milliards de nos francs. Ces travaux ont effectivement débuté dans ces différentes communes.

C'est pourquoi il a adressé toute sa reconnaissance au Chef de l'Etat, au ministre des infrastructures et au Gouverneur qui « ont entendu nos cris et qui sont en train d'essuyer nos larmes. Koumassi va renaitre.

Il faut également éviter de jeter les eaux usées dans les caniveaux et enfin s'abstenir de jeter l'eau chaude et de l'huile sur la route car cela va désagréger le bitume », a dit le ministre face aux populations.

« Je vous demande d'éviter de remplir les caniveaux avec les objets usagers. Parce que la nappe phréatique de cette commune n'est pas profonde donc les caniveaux ne seront pas profonds, l'eau va donc stagner et cela va être le nid de moustiques et d'insectes divers.

Mais aussi et surtout en disposant de fosses septiques. Car, en dépit des efforts entrepris par le Président de la République en matière de routes, tant que les eaux n'iront pas là où elles doivent aller, ces efforts resteront vains car ces eaux resteront sur le bitume et le dégradera.

